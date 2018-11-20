В Бразилии нашли систему термитников возрастом 3800 лет и площадью с три Курганских области

Источник: Current Biology

Это в три раза больше, чем, Курганская область, холмы видны даже из космоса.

Термиты Syntermes dirus обитают в каатинге — сухих лесах, эндемичных для северо-востока Бразилии. В основном здесь растут низкорослые колючие деревья, суккуленты и низкорослые кустарники.

Бразильские, британские и американские биологи под руководством Стивена Мартина (Stephen Martin) из университета Солфорда изучили холмы из почвы, насыпанные термитами в каатинге. Их высота колеблется от двух с половиной до четырех метров, а диаметр составляет около девяти метров. По мнению исследователей, холмы, как таковые, не являются гнездами. Насекомые прорыли огромную систему туннелей и в результате землепроходческой деятельности выбросили на поверхность около 10 кубических километров земли, эквивалент примерно четырех тысяч пирамид в Гизе. Из них получилось около 200 миллионов холмов. Учитывая распределение термитников, ученые рассчитали площадь, которую они занимают. Получилось около 230 тысяч квадратных километров (это, например в три раза больше Курганской области). По оценкам исследователей, это крупнейшая известная экосистема, созданная насекомыми одного вида. Стоит отметить, что термитники видны даже из космоса, часть из них ученые определили по спутниковым снимкам.

Фотография термитников из космоса | Источник: Current Biology

Исследователи отобрали образцы почвы из середины 11 холмов и определили их возраст с помощью оптического датирования. Оказалось, что холмы были насыпаны 690−3820 лет назад.

Сравнимые по древности термитники ученые находили в Африке. Исследователи изучили сотни холмов, которые были частично разрушены во время строительства автомобильной дороги, и выяснили, что у них не было никакой структуры, это были просто аморфные кучи земли. В новых термитниках есть центральный туннель диаметром около 10 сантиметров, который спускается под землю и пересекается с разветвленной сетью подземных туннелей и узких галерей, в которых сохранились остатки листьев и личинки. Ни одного «помещения», в котором находилась бы королева, исследователи пока не обнаружили.

Термиты держат туннели закрытыми, так что версию, что они используются для вентиляции, исследователи исключили. Ночью группы из 10−50 рабочих и солдат-термитов выходят на поиски пищи по небольшим временным туннелям, которые они проделывают из-под земли. После использования насекомые «запечатывают» эти туннели. Также исследователи создали «феромоновую карту» — пространственное распределение углеводородов, вырабатываемых термитами, и обнаружили, что туннели позволяют термитам сэкономить время перехода из колонии в один из пустующих холмов. По-видимому, разветвленная сеть туннелей позволяет безопасно добывать пищу в случайных местах, а не в местах постоянной кормежки.