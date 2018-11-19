Теперь все полки - боковушки. И в окно с верхних полок больше не посмотришь(((— Его Татрейшество (@olter95) 19 ноября 2018 г.
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Дырки для пяток, двуспальная полка и безобразие за шторкой.
Дырки для пяток, двуспальная полка и безобразие за шторкой.
В середине ноября в СМИ появились фотографии, а точнее
По задумке дизайнеров, полки теперь будут выглядеть, как диваны с подголовниками, а каждое место будет оборудовано шторками, похожими на вертикальные жалюзи. В вагоне также будут электрические розетки,
Но, несмотря на то, что плацкарты станут выглядеть значительно привлекательнее ныне существующих, проблемы личного пространства, удобства и неприятного запаха новый дизайн не решает. После публикации проектов, пользователи Сети начали их высмеивать и делать фотожабы.
А вот российский депутат Владимир Жириновский новым дизайном плацкартных вагонов остался доволен, отметив, что это «целиком положительная новость, которая касается миллионов людей». Он также рассказал, что в подростковом возрасте влюбился в попутчицу, с которой вместе ехал в поезде. Политик предложил поностальгировать и поделиться своими интересными историями, связанными с поездкой в плацкарте. Он даже придумал для этого отдельный хэштег #ЖизньВдороге, однако, желающих делиться своими приятными воспоминаниями пока так и не нашлось.
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