Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов

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В середине ноября в СМИ появились фотографии, а точнее дизайн-проекты новых плацкартных вагонов в российских поездах. В пресс-службе РЖД подлинность изображений подтвердили и отметили, что компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.

По задумке дизайнеров, полки теперь будут выглядеть, как диваны с подголовниками, а каждое место будет оборудовано шторками, похожими на вертикальные жалюзи. В вагоне также будут электрические розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение, а в туалете будет предусмотрен пеленальный столик.

Но, несмотря на то, что плацкарты станут выглядеть значительно привлекательнее ныне существующих, проблемы личного пространства, удобства и неприятного запаха новый дизайн не решает. После публикации проектов, пользователи Сети начали их высмеивать и делать фотожабы.

А вот российский депутат Владимир Жириновский новым дизайном плацкартных вагонов остался доволен, отметив, что это «целиком положительная новость, которая касается миллионов людей». Он также рассказал, что в подростковом возрасте влюбился в попутчицу, с которой вместе ехал в поезде. Политик предложил поностальгировать и поделиться своими интересными историями, связанными с поездкой в плацкарте. Он даже придумал для этого отдельный хэштег #ЖизньВдороге, однако, желающих делиться своими приятными воспоминаниями пока так и не нашлось.