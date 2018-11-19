Новая экспедиция отправится к МКС 3 декабря

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«В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт ККА Давид Сен-Жак и астронавт НАСА Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ЕКА Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган», — говорится в сообщении корпорации.

Напомним, 16 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Это первый пуск ракеты после произошедшей 11 октября аварии.

11 октября ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной первой в истории современной России в пилотируемой космонавтике аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.