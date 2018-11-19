Новая экспедиция отправится к МКС 3 декабря
Госкомиссия назначила старт экипажа корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на 3 декабря, сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на
Госкомиссия назначила старт экипажа корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на 3 декабря, сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на
«В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт ККА Давид
Напомним, 16 ноября с космодрома Байконур стартовала
11 октября ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной первой в истории современной России в пилотируемой космонавтике аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.
О расследовании инцидента читайте в публикации «Ъ» «Датчик дал не тот процесс».