Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мур», «мяу», «мррня»: что значит кошачий рингтон?
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Я пересаживаю кал людям. Анонимный рассказ специалиста по биоинформатике
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Гранквист сравнил Дзюбу и Ари перед матчем со сборной России
15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах
Лавров назвал регион, который Запад настраивает против РФ
Солиста «Поющих гитар» и его жену сбила машина
Родные делят богатое наследство Осина - подробности
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
19 ноября, источник: Коммерсантъ

Новая экспедиция отправится к МКС 3 декабря

Госкомиссия назначила старт экипажа корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) на 3 декабря, сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции. Сегодня, 19 ноября, основной и дублирующий экипажи корабля прибыли на космодром Байконур для окончательных этапов подготовки к полетам, сообщила ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

Наверх
Источник: Reuters

«В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт ККА Давид Сен-Жак и астронавт НАСА Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ЕКА Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган», — говорится в сообщении корпорации.

Читайте также
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

Напомним, 16 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Это первый пуск ракеты после произошедшей 11 октября аварии.

11 октября ракета «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Причиной первой в истории современной России в пилотируемой космонавтике аварии назвали нештатную работу датчика разделения первой и второй ступеней.

Авария при запуске «Союза»
14 ноябряРакета-носитель с кораблем «Прогресс МС-10» установлена на стартовой площадке на Байконуре
12 ноябряРогозин заявил о прекращении эксплуатации ракет «Союз-ФГ»
2 ноября«Дыра» в 100 млрд: Центр имени Хруничева живет в долг

О расследовании инцидента читайте в публикации «Ъ» «Датчик дал не тот процесс».

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
В соцсетях высмеяли тоску по прошлому без телефонов
В ОНК рассказали о занятиях йогой Мамаева и болезни Кокорина
Спорт
Как Кононов меняет «Спартак» Рассказываем о первой неделе на новом рабочем месте главного тренера московской команды
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка В настоящий момент к акции протеста присоединились пять человек, которые требуют вернуть надбавку в 7 000 рублей
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
Пять причин посетить петербургские рынки
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 315
Позитивчика не желаете ли?))) 242
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 205
Имена. 158
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь