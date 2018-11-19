Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу, заявила Скворцова

В понедельник газета «Известия» написала, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по «укреплению общественного здоровья». По данным Минтруда, предложение экспертного совета при правительстве РФ уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав.
«Но когда эксперты, знакомые с возовскими (Всемирная организация здравоохранения — ред.) рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — отметила она.
Ранее против инициативы выступил Минсельхоз, Минфин РФ также заявил, что не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной.