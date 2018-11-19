Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мур», «мяу», «мррня»: что значит кошачий рингтон?
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Я пересаживаю кал людям. Анонимный рассказ специалиста по биоинформатике
Александра Цекало поймали на измене молодой жене
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
Как Кононов меняет «Спартак»
Олег Романцев прокомментировал скандал с Дмитрием Аленичевым
Элементарный способ растянуть обувь без болезненного разнашивания
Развод идеальной звездной пары удивил всех
Новейшее российское оружие “ужасающее” - экс-глава ВС Британии
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
22:23 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу, заявила Скворцова

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав России не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу, но рекомендует не злоупотреблять ими, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник газета «Известия» написала, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по «укреплению общественного здоровья». По данным Минтруда, предложение экспертного совета при правительстве РФ уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав.

Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали.
Вероника Скворцова
министр здравоохранения РФ (цитата по телеканалу «Россия 24»)

«Но когда эксперты, знакомые с возовскими (Всемирная организация здравоохранения — ред.) рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — отметила она.

Ранее против инициативы выступил Минсельхоз, Минфин РФ также заявил, что не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной.

Читайте также: В «Единой России» не согласны с введением акцизов на колбасу

 Как пожары в США развеяли иллюзии россиян
Разин рассказал о последних днях Евгения Осина
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
СМИ объяснили молчание Рыбки о «вмешательстве РФ в выборы в США»
В ОНК рассказали о занятиях йогой Мамаева и болезни Кокорина
Спорт
Как Кононов меняет «Спартак» Рассказываем о первой неделе на новом рабочем месте главного тренера московской команды
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
С тебя причитается: как не влезть в чужие коммунальные долги
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 314
Позитивчика не желаете ли?))) 228
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 204
Имена. 156
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь