Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу, заявила Скворцова

Источник: РИА "Новости"

В понедельник газета «Известия» написала, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по «укреплению общественного здоровья». По данным Минтруда, предложение экспертного совета при правительстве РФ уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав.

Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали. Вероника Скворцова министр здравоохранения РФ (цитата по телеканалу «Россия 24»)

«Но когда эксперты, знакомые с возовскими (Всемирная организация здравоохранения — ред.) рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — отметила она.