В Белый дом доставили рождественскую ель

Мелания и Дональд Трамп вышли поприветствовать прибывшую повозку, пожали руки кучерам и осмотрели доставленную елку.

В этом году конкурс Национальной ассоциации рождественских елей выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит: именно его шестиметровая ель будет украшать Белый дом. По его словам, выбранная ель весит более 350 кг, а ее возраст — около 25 лет.

«Для меня это все равно, что выиграть лотерею. Это было моей целью с 1977 года», — заявлял ранее в понедельник Смит о впечатлениях после того, как он узнал, что выиграл конкурс.

Перед окончанием церемонии президентская чета пообщалась с гостями и сделала несколько фотографий с пришедшими на церемонию.

В прошлом году официальную резиденцию президента США украшала ель, которую вырастили Джим и Дайан Чапмен — владельцы фермы рождественских елей в штате Висконсин.