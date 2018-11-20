President Trump and the First Lady Participate in the White House Christmas Tree Delivery https://t.co/O6Nr8k1mnu— The White House (@WhiteHouse) 19 ноября 2018 г.
В Белый дом доставили рождественскую ель
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в понедельник приняли участие в церемонии получения рождественской ели для Белого дома. Ель была доставлена к резиденции президента примерно в 21:10 по московскому времени. Ее привезли на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.