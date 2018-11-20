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01:50 (мск), источник: Интерфакс

В Белый дом доставили рождественскую ель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в понедельник приняли участие в церемонии получения рождественской ели для Белого дома. Ель была доставлена к резиденции президента примерно в 21:10 по московскому времени. Ее привезли на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.

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Мелания и Дональд Трамп вышли поприветствовать прибывшую повозку, пожали руки кучерам и осмотрели доставленную елку.

В этом году конкурс Национальной ассоциации рождественских елей выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит: именно его шестиметровая ель будет украшать Белый дом. По его словам, выбранная ель весит более 350 кг, а ее возраст — около 25 лет.

«Для меня это все равно, что выиграть лотерею. Это было моей целью с 1977 года», — заявлял ранее в понедельник Смит о впечатлениях после того, как он узнал, что выиграл конкурс.

Перед окончанием церемонии президентская чета пообщалась с гостями и сделала несколько фотографий с пришедшими на церемонию.

В прошлом году официальную резиденцию президента США украшала ель, которую вырастили Джим и Дайан Чапмен — владельцы фермы рождественских елей в штате Висконсин.

В США активно готовятся к праздничному сезону и украшают улицы городов. В ближайший четверг американцы будут отмечать один из самых популярных в стране праздников — День благодарения.
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