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11:00 (мск), источник: Ведомости

В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений

Недекларирование таких товаров дороже 1 млн рублей будет приравнено к контрабанде.

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Постановлением правительства РФ от 22 октября 2018 г. расширен список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В список СВТ добавлены «часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга», говорится в сообщении ФТС России.

Перемещение таких товаров через границу без декларирования признается контрабандой и по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Мера «позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров на внутреннем рынке РФ», пояснил «Ведомостям» представитель ФТС России, которые «в крупных размерах перемещаются в Россию организованными преступными группами». По его словам, ответственность наступит в случае недекларирования с 24 ноября ввоза или вывоза таких товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. Изменения сократят теневой рынок и защитят добросовестных участников от нелегальной продукции, добавляет он.

Сейчас декларированию подлежат лишь ввозимые в ЕАЭС товары стоимостью свыше 10 000 евро, при нарушении грозит штраф — от 50 до 200% стоимости товара (конфискация рассматривается индивидуально), указывает адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Юс когенс» Антон Коврижных.

Обязанности декларировать вывоз нет, напоминает федеральный чиновник, но большинство выезжающих предпочитают заполнить декларацию, чтобы не было проблем при возвращении. По мнению собеседника «Ведомостей», принимаемые изменения не вводят нового порядка перемещения таких товаров и изменения их количества, разрешенного к ввозу.

По словам федерального чиновника, люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране.
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Хотя граждане, которые купили такие товары и не задекларировали их при вывозе и ввозе, тоже могут попасть под ответственность, предупреждает он.

Государство всегда трепетно относилось к контролю за оборотом золота и драгоценных камней, попытки пополнить список СВТ часами и украшениями были и раньше, напоминает Вячеслав Медведев, главный редактор журнала «Часовой бизнес». По его словам, новая контрольная мера не единственная. В России действует ФЗ № 115 о противодействии легализации доходов, обязывающий продавцов изделий из драгметаллов проверять паспортные данные покупателей, совершающих покупку на сумму выше 40 000 руб., в базе Росфинмониторинга, указывает Медведев.

Ресурсы контролировать физлиц у таможни есть, полагает менеджер департамента по налогообложению и праву Deloitte Рамиль Шафигулин: у ФТС налажен обмен информацией с другими странами, поэтому таможенники часто знают, у кого что искать.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей, рассказывал ранее «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. Оба канала работают уже год.
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Согласно данным ФТС физлица за первое полугодие 2018 г. ввезли в РФ драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них на $7,03 млн. Львиная доля российского рынка дорогих часов и украшений приходится на серый импорт, признает представитель крупной компании, торгующей импортными часами.

По словам Елены Белозеровой, руководителя направления «внешняя торговля и таможенное право» компании BCLP, может возникнуть проблема с адекватной оценкой часов или драгоценностей: «Если вещь не новая, то человек сам должен оценить вещь и решить, подавать ли декларацию. При этом риск, что сотрудник таможни оценит ее по-другому, всегда остается». Проблемы у граждан на таможне не имеют массового характера, считает заместитель генерального директора оператора таможенных платежей ООО «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко: люди зачастую не сознательно не декларируют ценности, а просто не знают об установленных порядках или банально забывают это сделать.

В подготовке статьи участвовали Елизавета Базанова и Екатерина Бурлакова

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