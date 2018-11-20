CNN заявила о восстановлении пропуска ее репортера в Белый дом

Пропуск журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом полностью восстановлен, телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет. Об этом сообщили в понедельник в Twitter CNN.

«Сегодня Белый дом полностью восстановил журналистский пропуск Акосты. В результате в нашем судебном иске больше нет необходимости», — отметили в телекомпании.

Как сообщила CNN, Акоста получил официальное уведомление из Белого дома, из которого следует, что его постоянный пропуск восстановлен. В послании уточняется, что, если Акоста нарушит правила, которым должны следовать журналисты, в администрации примут соответствующие меры.

«Президент [США Дональд Трамп] осведомлен об этом решении и согласен с ним», — говорится в письме.

Телекомпания отмечает, что в письме приводится ряд новых правил для журналистов, работающих в Белом доме. В их числе предписание не задавать каждому из них более одного вопроса на пресс-конференциях президента США. Уточняющие вопросы допустимы по усмотрению американского лидера или сотрудников Белого дома.

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Лишение журналиста пропуска

Акоста ранее в этом месяце был лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с Трампом на пресс-конференции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, журналист якобы «распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажера» в вашингтонской резиденции президента, мешая ей забрать микрофон. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне к Трампу и ряду представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск.

В пятницу суд в Вашингтоне предписал Белому дому временно восстановить пропуск Акосты. В администрации США заявили, что подчинятся решению суда. Вместе с тем, как стало известно в понедельник, Белый дом сразу же уведомил журналиста о том, что, хотя и восстановит его допуск временно, в конце месяца все равно аннулирует его. В CNN в связи с этим запросили проведения внеочередных слушаний в суде.