CNN заявила о восстановлении пропуска ее репортера в Белый дом

Пропуск журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом полностью восстановлен, телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет. Об этом сообщили в понедельник в Twitter CNN.
«Сегодня Белый дом полностью восстановил журналистский пропуск Акосты. В результате в нашем судебном иске больше нет необходимости», — отметили в телекомпании.
«Президент [США Дональд Трамп] осведомлен об этом решении и согласен с ним», — говорится в письме.
Телекомпания отмечает, что в письме приводится ряд новых правил для журналистов, работающих в Белом доме. В их числе предписание не задавать каждому из них более одного вопроса на
Акоста ранее в этом месяце был лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий,
В пятницу суд в Вашингтоне предписал Белому дому временно восстановить пропуск Акосты. В администрации США заявили, что подчинятся решению суда. Вместе с тем, как стало известно в понедельник, Белый дом сразу же уведомил журналиста о том, что, хотя и восстановит его допуск временно, в конце месяца все равно аннулирует его. В CNN в связи с этим запросили проведения внеочередных слушаний в суде.
Как отмечает телекомпания, последнее письмо Белого дома означает, что от планов лишения Акосты пропуска в администрации отказались.