Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыты детали гибели украинских силовиков под Донецком
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Юлия Началова выступила с дочерью на одной сцене
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Прозрачное платье Ани Лорак разозлило фанатов - фото
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Путин дал Матвиенко новую должность
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
100 кв метров в “убитом” состоянии: что оставил в наследство Осин
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
12:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему в России привыкли есть с хлебом?

​АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Наверх
Источник: CC0/M4rtine

Хлеб в России — обязательный продукт к любому застолью. Кажется, что его не едят только с десертами. Остальные блюда, и первые, и вторые, по сей день принято есть вместе хлебом. Историк кулинарии Павел Сюткин рассказал АиФ.ru, откуда взялась такая традиция и почему она так прочно утвердилась в нашей стране.

Хлеб в России — не просто продукт питания. Пожалуй, нигде в мире нет такого сакрального отношения к нему, как у нас. Первое, что приходит в голову — уважение к хлебу как продукту, спасавшему в самый лютый голод, в тяжелые времена. Только эти тяжелые времена были практически у всех народов. Описаниями голода и мора полны европейские хроники раннего Средневековья, и что? Хлеб там вполне обычный продукт.
Павел Сюткин
Историк кулинарии
Читайте также
Забудь про правило пяти секунд: ученые выяснили, что упавшую еду уже не спасти

По словам эксперта, популярность хлеба в России объясняется не голодом, а традицией повседневного приёма пищи. «Тут, как часто бывает в истории, произошла определенная подмена понятий. Дело в том, что хлеб, жито (в древнеславянской лексике) — это блюдо, приготовляемое из самых разных ингредиентов: рожь, пшеница, овес, полба, ячмень и т. д. Именно эти злаки и являлись продуктами-спасителями в любой ситуации. И прежде всего — в повседневном питании. Они составляли основу рациона, где мясо были лишь украшением стола, редким гостем на крестьянской пирушке. В отличие, скажем, от той же Европы, где рацион незерновых культур был гораздо богаче в силу хотя бы более мягкого климата. Не говоря уже о значительно более развитом мясном и молочном животноводстве (даже в ранние Средние века, когда большая часть Руси располагалась среди непролазных лесов по берегам рек)», — рассказывает эксперт.

По словам Сюткина, хлеба на Руси потреблялось много, и его ели с жидкими продуктами для лучшего переваривания.
Читайте также
Хлебозаводы пекут цены

«По положению 1891 г., нижнему чину русской армии в мирное время выдавалось 3 фунта печеного хлеба (1230 г) в день — вдобавок к мясу, капусте, картофелю, гороху и пр. Норма хлеба для рабочего в начале XX века — около килограмма хлеба в день. Именно поэтому во многих крестьянских семьях тогда было принято есть суп (похлёбку) не только в обед, но и на ужин, а часто и на завтрак. Ведь хлеб этот должен был как-то перевариваться с жидкостью. Во многом эта дореволюционная традиция отношения к хлебу перешла и на последующие поколения», — отмечает эксперт.

Современные традиции повседневного приёма пищи, по своей сути, не сильно отличаются от дореволюционных, говорит Сюткин. «Русская кухня в своем демократическом «рабоче-крестьянском» виде мало изменилась за последние века. Как и в Средневековье она — скорее способ насыщения, а не получения удовольствия.

А хлеб здесь незаменим — и дёшево, и сытно.

Дворянская кухня, сдержанная в потреблении хлеба, после революции 1917 года была почти ликвидирована. И хлеб на долгие десятилетия превратился в «социальный» продукт первой необходимости", — говорит специалист.

Читайте также:

Тайна третьего выстрела. Кто на самом деле убил Игоря Талькова?
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
В Грузии сотням тысяч граждан обещают списать долги
Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за голода
Хинштейн подаст в суд на Жириновского за оскорбления у Соловьева
В Бразилии нашли термитники площадью с три Курганских области
Глупый вопрос про готовку вывел матерей из себя
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова? Во вторник в Стокгольме сборная России проведет матч со Швецией. На кону - победа в группе Лиги наций
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Самые глубокие станции метро в мире (фото) Метро прочно ассоциируется у нас со спуском под землю. Большая часть путей и самые красивые станции находятся именно в тоннелях. А насколько глубоко можно туда спуститься?
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Пять самых известных долгостроев
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь