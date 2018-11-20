Почему в России привыкли есть с хлебом?

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Хлеб в России — обязательный продукт к любому застолью. Кажется, что его не едят только с десертами. Остальные блюда, и первые, и вторые, по сей день принято есть вместе хлебом. Историк кулинарии Павел Сюткин рассказал АиФ.ru, откуда взялась такая традиция и почему она так прочно утвердилась в нашей стране.

Хлеб в России — не просто продукт питания. Пожалуй, нигде в мире нет такого сакрального отношения к нему, как у нас. Первое, что приходит в голову — уважение к хлебу как продукту, спасавшему в самый лютый голод, в тяжелые времена. Только эти тяжелые времена были практически у всех народов. Описаниями голода и мора полны европейские хроники раннего Средневековья, и что? Хлеб там вполне обычный продукт. Павел Сюткин Историк кулинарии

По словам эксперта, популярность хлеба в России объясняется не голодом, а традицией повседневного приёма пищи. «Тут, как часто бывает в истории, произошла определенная подмена понятий. Дело в том, что хлеб, жито (в древнеславянской лексике) — это блюдо, приготовляемое из самых разных ингредиентов: рожь, пшеница, овес, полба, ячмень и т. д. Именно эти злаки и являлись продуктами-спасителями в любой ситуации. И прежде всего — в повседневном питании. Они составляли основу рациона, где мясо были лишь украшением стола, редким гостем на крестьянской пирушке. В отличие, скажем, от той же Европы, где рацион незерновых культур был гораздо богаче в силу хотя бы более мягкого климата. Не говоря уже о значительно более развитом мясном и молочном животноводстве (даже в ранние Средние века, когда большая часть Руси располагалась среди непролазных лесов по берегам рек)», — рассказывает эксперт.

По словам Сюткина, хлеба на Руси потреблялось много, и его ели с жидкими продуктами для лучшего переваривания.

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«По положению 1891 г., нижнему чину русской армии в мирное время выдавалось 3 фунта печеного хлеба (1230 г) в день — вдобавок к мясу, капусте, картофелю, гороху и пр. Норма хлеба для рабочего в начале XX века — около килограмма хлеба в день. Именно поэтому во многих крестьянских семьях тогда было принято есть суп (похлёбку) не только в обед, но и на ужин, а часто и на завтрак. Ведь хлеб этот должен был как-то перевариваться с жидкостью. Во многом эта дореволюционная традиция отношения к хлебу перешла и на последующие поколения», — отмечает эксперт.

Современные традиции повседневного приёма пищи, по своей сути, не сильно отличаются от дореволюционных, говорит Сюткин. «Русская кухня в своем демократическом «рабоче-крестьянском» виде мало изменилась за последние века. Как и в Средневековье она — скорее способ насыщения, а не получения удовольствия.

А хлеб здесь незаменим — и дёшево, и сытно.

Дворянская кухня, сдержанная в потреблении хлеба, после революции 1917 года была почти ликвидирована. И хлеб на долгие десятилетия превратился в «социальный» продукт первой необходимости", — говорит специалист.