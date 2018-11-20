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10:47 (мск), источник: РИА Новости

Кормушка для снежного человека построена под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Кормушку для снежного человека (йети) соорудили на берегу реки в Нязепетровском районе Челябинской области. Ожидается, что этот объект будет привлекать туристов в регион, сообщил центр развития туризма региона.

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Источник: Центр развития туризма Челябинской области

«В Нязепетровском районе на берегу реки Куказар открыли кормушку для йети. Как отмечают организаторы, район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире», — говорится в сообщении.

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Опубликованы результаты анализа ДНК йети

Идея сделать кормушку для снежного человека возникла у сотрудников районного дома культуры еще в 2010 году, но реализовать ее получилось только сейчас, уточняется в сообщении.

Арт-объект неслучайно появился на берегу реки Куказар, летом здесь много отдыхающих из других муниципалитетов, в том числе из Свердловской области. Все они смогут сфотографироваться возле кормушки, таким образом, сделав это место популярным у туристов, поясняется в сообщении.

Как отмечает центр развития туризма, чтобы снежный человек был благосклонен, стоит оставить в кормушке фрукты, овощи, семечки, даже если йети нет, это съедят лесные обитатели.

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