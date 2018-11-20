Кормушка для снежного человека построена под Челябинском

Источник: Центр развития туризма Челябинской области

«В Нязепетровском районе на берегу реки Куказар открыли кормушку для йети. Как отмечают организаторы, район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире», — говорится в сообщении.

Новость Опубликованы результаты анализа ДНК йети

Идея сделать кормушку для снежного человека возникла у сотрудников районного дома культуры еще в 2010 году, но реализовать ее получилось только сейчас, уточняется в сообщении.

Арт-объект неслучайно появился на берегу реки Куказар, летом здесь много отдыхающих из других муниципалитетов, в том числе из Свердловской области. Все они смогут сфотографироваться возле кормушки, таким образом, сделав это место популярным у туристов, поясняется в сообщении.