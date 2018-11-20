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03:06 (мск), источник: РИА Новости

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире.

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Источник: AP 2018

Первую строчку заняла Кэти Перри. Благодаря концертному туру Witness: The Tour певица заработала 83 миллиона долларов и поднялась с девятого места, которое занимала в прошлогоднем рейтинге.

Второй стала Тейлор Свифт. Ее доходы издание оценило в 80 миллионов долларов. Как отмечает Forbes, значительную роль в успехе певицы сыграл альбом Reputation: в первую неделю после его выхода было продало около двух миллионов копий.

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Третье место досталось певице Бейонсе, заработавшей 60 миллионов долларов. Прошедший год артистка посвятила воспитанию детей, немногочисленным выступлениям и выпуску альбома, записанного вместе с мужем Jay-Z.

На четвертой строчке расположилась Pink с доходом в 52 миллиона долларов. Пятой оказалась Леди Гага — прошедший год принес ей 50 миллионов долларов.

В топ-10 также вошли Дженнифер Лопес, Рианна, Хелена Фишер, Селин Дион и Бритни Спирз.

Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

В декабре 2017 года Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, который возглавил американский рэпер Шон Комбс, более известный как Дидди, заработавший за год 130 миллионов долларов.

Вторую строчку заняла американская певица Бейонсе с доходом в 105 миллионов долларов. Тройку замкнул канадский рэпер Дрейк, который за 2017 год заработал около 92 миллионов долларов.

В десятку рейтинга также попали канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd ($92 миллиона), британская группа Coldplay ($88 миллионов), американская рок-группа Guns N' Roses ($84 миллиона), канадский певец Джастин Бибер ($83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин ($75 миллионов), британская певица Адель ($69 миллионов) и Metallica ($66,5 миллионов).

Рейтинг Billboard

В июле 2018 года свой рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов обнародовал американский журнал Billboard.

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Список возглавила ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 миллиона евро.

Второе место в рейтинге досталось кантри-певцу Гарту Бруксу (52,2 миллиона долларов), третье — группе Metallica (43,2 миллиона долларов).

В первую десятку также вошли Бруно Марс (40,7 миллиона), Эд Ширан (31,3 миллиона), Леди Гага (29,7 миллиона), Билли Джоэл (29,2 миллиона), группа Guns N' Roses (27,8 миллиона), бывший гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс (27,2 миллиона) и Coldplay (26,5 миллиона).

Основную часть доходов всем участникам списка принесла гастрольная деятельность. В рейтинг вошли только два артиста, не ездивших в тур в 2017 году, — рэпер Дрейк, заработавший 8,6 миллиона долларов на стриминге своих песен, и певица Тейлор Свифт, которая стала лидером по продажам альбомов (пять миллионов).

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