CNBC: С-400 оказались дешевле и мощнее американских аналогов

Источник: РИА "Новости"

По словам источников телеканала, стоимость С-400 составляет $500 млн, в то время как комплекс Patriot стоит около $1 млрд., а система THAAD — около $3 млрд.

При этом в сравнении с американскими системами С-400 может противодействовать более широкому кругу целей, а также одновременно нескольким целям.

Отмечается, что более низкая стоимость российского ЗРК обусловлена тем, что при продаже с ним не поставляется техническая поддержка и обслуживание.

Ранее сообщалось, что новейший немецкий истребитель беззащитен против российских С-400.