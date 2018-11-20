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04:23 (мск), источник: Газета.Ру

CNBC: С-400 оказались дешевле и мощнее американских аналогов

Российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» дешевле ряда аналогов, производимых в США, при этом превосходят их по ряду характеристик. Об этом сообщает CNBC.

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Источник: РИА "Новости"

По словам источников телеканала, стоимость С-400 составляет $500 млн, в то время как комплекс Patriot стоит около $1 млрд., а система THAAD — около $3 млрд.

При этом в сравнении с американскими системами С-400 может противодействовать более широкому кругу целей, а также одновременно нескольким целям.

Отмечается, что более низкая стоимость российского ЗРК обусловлена тем, что при продаже с ним не поставляется техническая поддержка и обслуживание.

Ранее сообщалось, что новейший немецкий истребитель беззащитен против российских С-400.

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Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
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