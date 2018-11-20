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07:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии объяснили силу российских женщин

«Сильный пол» в России представляют женщины, так как они отличаются целеустремленностью, силой духа и ведут более здоровый образ жизни. Об этом говорится в материале журнала Eurasisches Mаgazin.

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Источник: Reuters

Авторы статьи пишут, что женщина вынуждена быть сильной, но точки зрения на этот вопрос различаются. Отмечается, что российские мужчины падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке. При этом женщины борются за свой успех.

Журналисты отмечают, что женщины в России всегда успешно совмещали работу и быт, соблюдают традиции, борются за свои права, отстаивают интересы семьи и дорожат семейными ценностями.

В статье говорится, что российским женщинам не всегда удается преодолевать неприятности, но очевидна тенденция: они решают проблемы с полной самоотдачей.

В феврале 2018 года НИУ ВШЭ представил исследование, в котором говорилось, что в России представители рабочих профессий уделяют мало времени воспитанию детей — эти заботы почти целиком лежат на матерях. Большинство опрошенных не поддержали идею о карьерной самореализации женщин.

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