В Помпеях нашли эротическую фреску с изображением Леды и лебедя

Археологи нашли фреску при раскопках V района Помпей. До этого район исследовали только в конце XIX-начале XX веков, и раскопали примерно четверть его территории. Только за 2018 год ученые обнаружили в V районе несколько избирательных лозунгов, надпись, которая позволила точнее датировать день извержения Везувия и многочисленные фрески.

Новой находкой стало изображение совокупления Леды с лебедем — по словам археологов, этот сюжет был весьма популярен в Помпеях. Согласно древнегреческой легенде Зевс, пораженный красотой царицы Спарты Леды, превратился в лебедя и соблазнил ее (по другой версии — изнасиловал). Муж Леды тоже не оставлял ее без внимания. В результате Леда зачала четырех детей, Елену и Поллидевка от Зевса, и Кастора и Клитемнестру от своего мужа Тиндарея. Все четверо стали персонажами других мифов. Елена, считавшаяся красивейшей женщиной мира, вышла замуж царя Спарты Менелая, а ее связь с троянским царевичем Парисом стала причиной Троянской войны. Клитемнестра стала женой царя Микен Агамемнона, а когда он вернулся после покорения Трои, убила его. А Кастор и Полидевк совершили несколько подвигов, в том числе участвовали в походе аргонавтов.