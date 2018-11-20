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13:35 (мск), источник: N + 1

В Помпеях нашли эротическую фреску с изображением Леды и лебедя

Ученые обнаружили в Помпеях фреску с изображением совокупляющихся Леды и лебедя, сообщается на сайте Археологического парка «Помпеи». Фреску обнаружили в спальне жилого дома, который, предположительно, принадлежал богатому торговцу. Ранее в этом же доме исследователи нашли изображение бога Приапа.

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Археологи нашли фреску при раскопках V района Помпей. До этого район исследовали только в конце XIX-начале XX веков, и раскопали примерно четверть его территории. Только за 2018 год ученые обнаружили в V районе несколько избирательных лозунгов, надпись, которая позволила точнее датировать день извержения Везувия и многочисленные фрески.

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Новой находкой стало изображение совокупления Леды с лебедем — по словам археологов, этот сюжет был весьма популярен в Помпеях. Согласно древнегреческой легенде Зевс, пораженный красотой царицы Спарты Леды, превратился в лебедя и соблазнил ее (по другой версии — изнасиловал). Муж Леды тоже не оставлял ее без внимания. В результате Леда зачала четырех детей, Елену и Поллидевка от Зевса, и Кастора и Клитемнестру от своего мужа Тиндарея. Все четверо стали персонажами других мифов. Елена, считавшаяся красивейшей женщиной мира, вышла замуж царя Спарты Менелая, а ее связь с троянским царевичем Парисом стала причиной Троянской войны. Клитемнестра стала женой царя Микен Агамемнона, а когда он вернулся после покорения Трои, убила его. А Кастор и Полидевк совершили несколько подвигов, в том числе участвовали в походе аргонавтов.

Фреска с изображением Леды и лебедя была найдена в V районе Помпей, в доме, стоящем на улице Везувия. Она находилась в спальне, расположенной рядом с входным коридором. Летом ученые нашли в нем фреску с изображением бога Приапа, держащего в руке весы.

Екатерина Русакова

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