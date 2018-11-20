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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Сенатор напомнила питающимся на 3500 рублей об ужасах войны

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала предложение саратовского депутата Николая Бондаренко, который пришел к выводу, что сумму потребительского продуктового набора необходимо увеличить. Об этом сообщает местный портал Bryansktoday.

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Источник: РИА "Новости"

Выводы политика о питании на 3500 рублей в месяц она посчитала популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну:

Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной.

В конце октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3500 рублей в месяц — сумму минимального продуктового набора в регионе. Подводя промежуточные итоги, политик заключил, что сумму необходимо значительно увеличить. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — сказал он.

Куриные кости, 1,5 яйца, овощи: саратовский депутат пытается выжить на ₽3,5 тыс. в месяц
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