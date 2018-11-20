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12:29 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит священная Гора крестов в Литве (фото)

Немного пугающее место.

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В 12 километрах к северу от города Шяуляй в Литве находится удивительное место под названием Гора крестов. Несмотря на то, что это одна из главных религиозных достопримечательностей страны и место паломничества, выглядит Гора крестов немного жутковато: холм, расположенный посреди поля, заставлен десятками тысяч крестов и распятий всевозможных размеров.

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Здесь можно встретить драгоценные крестики, самодельные гигантские кресты, иконы и статуи. Но если в солнечный день этот вид вызывает благоговейный трепет, то в дождливую и пасмурную погоду холм становится похожим на декорации фильма ужасов.

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Надо отметить, что Гора крестов никогда не была кладбищем — это действительно важная христианская святыня Литвы.

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Существует несколько легенд, объясняющих ее происхождение. Первая гласит, что Гора крестов появилась после восстания 1831 года, когда люди начали устанавливать на этом месте кресты в память о погибших родных.

Другая версия происхождения достопримечательности рассказывает о том, что у жителя близлежащей деревни умерла дочь и он в отчаянии соорудил крест и водрузил его на холме, но, вернувшись домой, обнаружил дочь живой и здоровой. Прознав про это чудодейственное место, люди стали приносить сюда свои кресты с просьбами о здоровье и исполнении желаний.

Еще одна легенда гласит, что в 70-х годах XIX века на этом месте месте жителям явилась Дева Мария с младенцем Иисусом, и именно она побудила людей приносить сюда кресты.

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Уже в начале XX века слава о чудесном месте разнеслась далеко за пределы страны, и сюда стали приезжать паломники, которые тоже привозили свои дары. По неофициальным данным, крестов и распятий к тому времени насчитывалось более 50 тысяч.

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В 1960-х годах местные власти разрушили Гору: деревянные кресты были сожжены, а металлические — сданы на металлолом. Но паломники все равно приходили сюда по ночам и оставляли все новые распятия. В 1980-х годах это место стало возрождаться, а в 1993 году Гору крестов посетил Папа Римский Иоанн Павел Второй, который отслужил здесь торжественную мессу.

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В 2000-х годах рядом с Горой крестов была установлена часовня и был построен францисканский монастырь.

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