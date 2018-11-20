Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России»
Число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило ко вторнику 1 млн человек, отмечается на его официальном сайте.
Число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило ко вторнику 1 млн человек, отмечается на его официальном сайте.
На 20 ноября абсолютный чемпион по числу поданных голосов — аэропорт Уфы, его выбрало 72,6 тыс. участников конкурса.
Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам: Казань — 55,4 тыс. человек; Симферополь — 43,7 тыс. человек; Минеральные Воды — 40,6 тыс. человек; Мурманск — 35,6 тыс. человек.
Среди аутсайдеров аэропорты: Сочи, Анадырь, Анапа,
Стартовало и голосование на борту самолетов «Аэрофлота», который стал партнером проекта «Великие имена России». География проекта охватывает 33 внутрироссийских рейса авиакомпании, пассажиры которых с 20 ноября смогут заполнить анкеты в полете.
Звезды кино и театра призывают голосовать за своих выдающихся коллег по цеху. В
Сергей Маковецкий и Александр Калягин, будучи на гастролях в Омске, высказались за кандидатуру Михаила Ульянова для присвоения Омскому аэропорту. Маковецкий считает, что очень достойное имя для аэропорта. «Он был грандиозным человеком, светлым, открытым, искренним. Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он — омич», — пояснил он.
Минувшие дни были отмечены креативными акциями в поддержку кандидатов. Так, крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя. Тюменский художник устроил
Продолжаются споры вокруг некоторых имен, по которым идет голосование. Так, некоторые представители общественности предлагают исключить из списка номинантов в Калининграде кандидатуру Иммануила Канта. Основной аргумент — нероссийское происхождение. Тем не менее, Кант лидирует в Калининграде, опережая императрицу Елизавету Петровну, (она, как известно, пожаловала немецкому философу российское гражданство), а также полководцев Великой Отечественной Войны Александра Василевского и Ивана Черняховского.