Уже 1 млн человек проголосовали в финальном туре конкурса «Великие имена России»

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На 20 ноября абсолютный чемпион по числу поданных голосов — аэропорт Уфы, его выбрало 72,6 тыс. участников конкурса.

Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам: Казань — 55,4 тыс. человек; Симферополь — 43,7 тыс. человек; Минеральные Воды — 40,6 тыс. человек; Мурманск — 35,6 тыс. человек.

Среди аутсайдеров аэропорты: Сочи, Анадырь, Анапа, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Норильск, Магадан и Благовещенск, которые пока набрали по 10 тыс. голосов каждый.

Стартовало и голосование на борту самолетов «Аэрофлота», который стал партнером проекта «Великие имена России». География проекта охватывает 33 внутрироссийских рейса авиакомпании, пассажиры которых с 20 ноября смогут заполнить анкеты в полете.

Звезды кино и театра призывают голосовать за своих выдающихся коллег по цеху. В шорт-листе конкурса таких имен пять: Владимир Высоцкий (аэропорт Магадан), Михаил Ульянов (аэропорт Омск), Леонид Гайдай (аэропорт Благовещенск), Клара Лучко (аэропорт Анапа), Эльдар Рязанов (аэропорт Самара). Пока в лидерах только Владимир Высоцкий.

Сергей Маковецкий и Александр Калягин, будучи на гастролях в Омске, высказались за кандидатуру Михаила Ульянова для присвоения Омскому аэропорту. Маковецкий считает, что очень достойное имя для аэропорта. «Он был грандиозным человеком, светлым, открытым, искренним. Мне хочется, чтобы это имя навсегда было связано с Омском, так как он — омич», — пояснил он.

Минувшие дни были отмечены креативными акциями в поддержку кандидатов. Так, крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя. Тюменский художник устроил стрит-арт акцию, посвященную конкурсу «Великие имена России» и изобразил портрет Дмитрия Менделеева.