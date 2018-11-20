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14:02 (мск), источник: Mail Новости

Где находится один из самых больших подземных городов в мире (фото)

Одновременно в нем могли жить до 20 тысяч человек.

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Грандиозные постройки древнего мира до сих пор поражают наше воображение. Абсолютно уникальными находками славится Турция. На территории региона Каппадокия находятся удивительные пещерные поселения, а также несколько подземных городов. Одним из самых больших среди них является древний многоуровневый город Деринкую, расположенный в 40 километрах от национального парка Гёреме.

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Размеры и коммуникации Деринкую поражают — в нем восемь этажей-уровней, которые уходят под землю на 65 метров. Однако ученые полагают, что этажей может быть и больше, пока изучено лишь 20% всех территорий поселения. Время его основания точно неизвестно, но, по разным оценкам, оно датируется II-I тысячелетием до нашей эры.

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Город Деринкую, что в переводе означает «глубокий колодец», обладал максимально налаженной инфраструктурой, которая практически не зависела от внешнего мира: на каждом из этажей находились жилые помещения, залы для собраний, школа, церковь, а также различные склады с большими запасами продовольствия и оружейные арсеналы. Удивительно, но под землей было и собственное производство: археологи нашли прессы для отжима масла, а также помещения под стойла, где содержались овцы, коровы и лошади.

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Все уровни города были оборудованы вентиляционными шахтами и колодцами, так что подниматься на поверхность в случае чего у жителей Деринкую не было необходимости. Кстати, город был связан и с другими подземными поселениями: например, в сторону Каймаклы был прорыт 9-километровый туннель.

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Деринкую считается одним из самых больших и древних подземных городов не только в Турции, но и во всем мире. Наряду с другими сооружениями Каппадокии он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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