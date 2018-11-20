Фотограф «оживляет» снимки, рисуя на них светом
С помощью фонаря он создает сказочные миры.
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С помощью фонаря он создает сказочные миры.
Фотограф и художник Даррен Пирсон из
На снимках Пирса световые фигуры движутся, танцуют и создают удивительные сказочные эффекты.
Даррен рисует светом уже десять лет. Его так впечатлили снимки Гийома Мили, на которых Пабло Пикассо создает световые фигуры, что он сам решил попробовать сделать нечто похожее и уже не смог остановиться.
Сейчас Пирс создает не только волшебные фото, но и короткие видео. Его работы можно встретить в музеях по всему миру, он также сотрудничает с крупными брендами.
По словам фотографа, на создание одной короткометражки длительностью в пару минут у него уходит несколько часов. Но самое сложное в его работе — найти в
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