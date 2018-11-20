Ученые нашли новый признак того, что человек лжет

В ходе эксперимента группе испытуемых предложили обмануть своих близких по телефону. За добровольцами следили с помощью тепловизоров — устройств, позволяющих определить распределение температуры на исследуемой поверхности.

Новость 11 важных фактов о температуре тела

На инфракрасных изображениях стало заметно, что если человек пытался обмануть, температура его носа уменьшалась на 1,2 градуса, а лоб нагревался примерно на полтора градуса.

По словам ученого Эмилио Гомеза Милано, падение температуры провоцирует волнение, которое испытывает человек, вынужденный говорить неправду. Кроме того, при обмане усиливается умственная работа, что ведет к повышению температуры лба.