Почему осенью нам грустно?

В человеческом организме есть фермент, который переводит аминокислоту триптофан в серотонин — гормон счастья. Катализатором процесса является витамин D, который вырабатывается в коже под действием солнечных, а точнее, ультрафиолетовых лучей. Когда его не хватает, у человека портится настроение, он хандрит и раздражается по пустякам, и даже поводов для радости у него как будто становится меньше. Самый «депрессивный» период — с середины октября по февраль. В это время многие жалуются на подавленное и полусонное состояние. Все потому, что из-за особенностей атмосферы осенью и зимой солнечные лучи с трудом достигают земли. К тому же в это время года человек полностью одет, а значит, кожа не получает достаточно витамина D. Даже поход в солярий не способен решить проблему — витамин D в этом случае хоть и образуется, но в недостаточном количестве. Зато можно получить проблему гораздо опаснее — развитие меланомы.