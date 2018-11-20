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15:05 (мск), источник: Моя Планета

Почему осенью нам грустно?

Отвечает Светлана Орлова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической нутрициологии.

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Источник: vicart26/СС0

С наступлением осени на многих людей без видимой причины накатывает тоска, и чем реже выглядывает солнце, тем она сильнее. Этому есть научное обоснование.

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Ученые выяснили, как погода влияет на здоровье россиян

В человеческом организме есть фермент, который переводит аминокислоту триптофан в серотонин — гормон счастья. Катализатором процесса является витамин D, который вырабатывается в коже под действием солнечных, а точнее, ультрафиолетовых лучей. Когда его не хватает, у человека портится настроение, он хандрит и раздражается по пустякам, и даже поводов для радости у него как будто становится меньше. Самый «депрессивный» период — с середины октября по февраль. В это время многие жалуются на подавленное и полусонное состояние. Все потому, что из-за особенностей атмосферы осенью и зимой солнечные лучи с трудом достигают земли. К тому же в это время года человек полностью одет, а значит, кожа не получает достаточно витамина D. Даже поход в солярий не способен решить проблему — витамин D в этом случае хоть и образуется, но в недостаточном количестве. Зато можно получить проблему гораздо опаснее — развитие меланомы.

Нехватка витамина D сказывается не только на настроении, но и на иммунитете. Защитные функции организма ослабевают, и человек начинает чаще болеть, что тоже никак не способствуют поднятию духа.

Больше всего осеннему унынию подвержены люди, чья работа связана с постоянным стрессом. Причем женщины мрачную погоду переносят тяжелее. А для метеозависимых людей, особенно пожилых, низкое давление, которое свойственно осенней погоде, и отсутствие ярких красок вовсе становится испытанием.

Помочь организму просто: спать достаточное количество часов, отдыхать, гулять, вести активный образ жизни и, конечно же, правильно питаться. Хоть основной источник витамина D — солнце, он также поступает в организм из продуктов питания. Например, содержится в сливочном масле и рыбе. Доступен и в форме БАДов. Так что нехватку солнечного витамина вполне можно восполнить.

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