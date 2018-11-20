Почему осенью нам грустно?
Отвечает Светлана Орлова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической нутрициологии.
Отвечает Светлана Орлова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической нутрициологии.
С наступлением осени на многих людей без видимой причины накатывает тоска, и чем реже выглядывает солнце, тем она сильнее. Этому есть научное обоснование.
В человеческом организме есть фермент, который переводит аминокислоту триптофан в серотонин — гормон счастья. Катализатором процесса является витамин D, который вырабатывается в коже под действием солнечных, а точнее, ультрафиолетовых лучей. Когда его не хватает, у человека портится настроение, он хандрит и раздражается по пустякам, и даже поводов для радости у него как будто становится меньше. Самый «депрессивный» период — с середины октября по февраль. В это время многие жалуются на подавленное и полусонное состояние. Все потому, что
Больше всего осеннему унынию подвержены люди, чья работа связана с постоянным стрессом. Причем женщины мрачную погоду переносят тяжелее. А для метеозависимых людей, особенно пожилых, низкое давление, которое свойственно осенней погоде, и отсутствие ярких красок вовсе становится испытанием.
Помочь организму просто: спать достаточное количество часов, отдыхать, гулять, вести активный образ жизни и, конечно же, правильно питаться. Хоть основной источник витамина D — солнце, он также поступает в организм из продуктов питания. Например, содержится в сливочном масле и рыбе. Доступен и в форме БАДов. Так что нехватку солнечного витамина вполне можно восполнить.