Журналисты спасли пингвинов, вопреки рабочим правилам (видео)
Тот самый случай, когда помощь действительно необходима.
Тот самый случай, когда помощь действительно необходима.
Журналисты BBC Earth уже несколько месяцев снимают в Антарктиде документальный фильм о группе императорских пингвинов. Несколько дней назад после сильного шторма птицы оказались на дне оврага, выбраться из которого самостоятельно никак не могли: стены были слишком скользкие и крутые.
Из снежной западни удалось вырваться нескольким самкам, которые были вынуждены оставить своих птенцов.
Члены съемочной группы взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки, которые должны были помочь пингвинам выкарабкаться.
И план сработал: спустя некоторое время птицы поняли, как использовать углубления, и самостоятельно выбрались из ледяного плена.
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