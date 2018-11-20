Журналисты спасли пингвинов, вопреки рабочим правилам (видео)

Журналисты BBC Earth уже несколько месяцев снимают в Антарктиде документальный фильм о группе императорских пингвинов. Несколько дней назад после сильного шторма птицы оказались на дне оврага, выбраться из которого самостоятельно никак не могли: стены были слишком скользкие и крутые.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O7BdQPKBEnc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из снежной западни удалось вырваться нескольким самкам, которые были вынуждены оставить своих птенцов.

В итоге малыши начали погибать от голода, и в ситуацию решили вмешаться люди.

Члены съемочной группы взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки, которые должны были помочь пингвинам выкарабкаться.

И план сработал: спустя некоторое время птицы поняли, как использовать углубления, и самостоятельно выбрались из ледяного плена.