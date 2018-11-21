Накачан, немногословен и суров. Рахим Куриев, самый сильный мальчик из Чечни

Рахим совсем не реагирует на гостей. Сидит, уткнувшись в телефон, в огромном кресле. В толстовке он похож на обыкновенного мальчика, но, как только появляется фотограф, Рахим ее снимает и остается в майке. Глаз долго не может привыкнуть к ребенку с чересчур развитой мускулатурой.

Вес мальчика — 24 килограмма, в то время как нормой для его возраста считается 21, но ни грамма жира в теле нет, сплошные мышцы.

В ответ на просьбу показать, на что он способен, мальчик становится на руки и начинает приподниматься. Оказывается, есть еще разновидность вертикальных отжиманий.

Чеченский терминатор

У Рахима есть своя страница в Instagram, но ведет ее отец. В комментариях к фотографиям мальчика называют чеченским терминатором, Арнольдом Шварценеггером и даже Ван Даммом — у Рахима выложен свой аналог его самого известного фото. Хотя голливудские блокбастеры мальчик не любит, сравнение с железным Арни верно еще и по другой причине. Рахиму Куриеву всего пять, но он так же накачан, немногословен и суров. И только когда фотограф просит показать кубики на животе, чуть наклоняет голову и любуется собственным прессом. Любой контакт с ребенком проходит через игру: он с удовольствием гоняет машинки или тягается в армреслинге, но говорить напрямую, тем более с девушкой, мальчик желания не изъявляет.

Спорт, еда и тачки

— Он у нас с детства очень спокойный ребенок, — рассказывает мама Рахима Седа Вазаева. — Родился крупным — почти 4 килограмма, 57 сантиметров ростом, ничем особо не болел, только простудой. Говорить начал довольно поздно, ближе к двум годам. Да и сейчас особой разговорчивостью не отличается.

Ежедневно мальчик тратит на тренировки два-три часа. В свободное от тренировок время смотрит мультики.

Самый любимый — «Тачки». В семье привыкли, что лучший подарок для Рахима — это что-то, связанное с Маквином, главным персонажем мультфильма.

Еще Рахим любит есть, особенно манты и пельмени.

— Конечно, он, как и все дети, не прочь поесть сладкое, и в этом мы ему не отказываем — все равно чуть позже он отработает в спортзале все калории. Ест много фруктов и овощей, — делится отец ребенка Зелимхан. В общем, стандартный рацион пятилетнего ребенка, разве что аппетит для его возраста отменный.

«Зачем мне художник?»

Рахим и Зелимхан Куриевы

Новость Юный астанчанин установил очередной мировой рекорд

В семье Куриевых полный набор представителей самых нужных профессий: юрист, врач, учитель. Профессионального спортсмена в роду еще не было. Младший сын Зелимхан — отец Рахима — фермер. Занимается сельским хозяйством, вместе с женой и четырьмя детьми живет на хуторе Снежный Ростовской области. Домой, в чеченское село Дуба-Юрт, приезжают пять-шесть раз в году. Зелимхан в детстве очень любил спорт, но заниматься не было возможности — он рос в глуши, родители жили небогато и не могли отдать его в спортивную секцию. У него и сейчас ближайший спортзал расположен в 140 километрах, поэтому оборудовал тренажерную зону прямо у себя дома.

— Рахиму было три года, когда он начал с интересом наблюдать, как я тренируюсь в спортзале. Начал за мной повторять. Через полгода он мог спокойно сделать триста отжиманий за раз. К четырем годам — уже тысячу, — вспоминает Зелимхан.

От матери мальчик унаследовал способности к рисованию.

— Если ему дать ручку и листочек, он может целый день провести за рисунками, — делится мама.

Отец говорит, что для своего возраста у Рахима неплохо получается:

— Но я стараюсь, чтобы он не рисовал, зачем мне сын-художник?

4100 отжиманий вхолостую

У Рахима есть свой собственный спортзал. В его распоряжении брусья, турник — все, чем пользуется отец, приходится покупать и сыну. Зелимхан говорит, что сейчас мальчика ничему не нужно обучать: он все уже знает. Не любит заниматься со сверстниками, словно понимает, что они ему не конкуренты.

Читайте также Пятилетний чеченец отжался больше четырех тысяч раз и побил рекорд

— А вот когда с ним занимается кто-то из детей 10−12 лет, у него появляется сильнейший азарт. Он будто знает о своем физическом преимуществе и слегка издевается над ними.

Идея установить рекорд появилась у Зелимхана, когда он узнал про пятилетнего калмыка Бату Боктаева, который в 2015 году сделал в Элисте 4050 отжиманий и попал в Книгу рекордов России. До этого самым сильным мальчиком считался 7-летний киевлянин Андрей Косташ — 4000 отжиманий подряд.

— Мы решили поставить рекорд в 4100 отжиманий. Когда готовились, тренировки Рахиму давались нелегко. Не физически, а морально, — делится Зелимхан. — Он просто не видел конца занятиям. Выполнит тысячу отжиманий, другую и не знает, когда это закончится.

Тогда на помощь пришли палочки для детского счета. Понадобилось 40 штук. Каждая из них означала сотню отжиманий.

— Тут уже Рахим стал видеть, что после определенного количества упражнений я убираю по одной палочке и их становится меньше, и он спокойно довел дело до логического конца.

Хотя мальчик отжался 4100 раз в течение двух с половиной часов, комиссия его рекорд не засчитала.

Во-первых, он отрывал руку от пола, чтобы убирать палочки, а во-вторых, отвлекался на просмотр мультфильма. Но Куриевы так просто не сдаются. Они уже договорились с местным телевидением, что совсем скоро поставят новый рекорд, отжавшись по всем правилам.

Властелин колец

Сразу после неудавшейся попытки попасть в Книгу рекордов России мальчика повезли к ростовским врачам. Два с половиной часа непрерывной физической нагрузки могли плохо сказаться на растущем детском организме.

По словам отца, и анализы, и кардиограмма, и визит к педиатру — все показало, что мальчик «здоровее обычных детей».

— В последнее время в социальных сетях все чаще встречаю комментарии, что я перегружаю ребенка, — говорит Зелимхан. — Но даже комиссия, приехавшая зафиксировать рекорд, признала, что это Рахим — феноменальный мальчик. И его организм прекрасно справляется со всем, что он делает.

— Когда он только начал заниматься в спортзале, я очень переживала за сына, — вспоминает мама Рахима. — Но мужу ничего не говорила, он же мужчина, что ему скажешь?

Рахим встает в шесть или в семь утра. Спал бы больше, утверждает отец, но так его приучают к режиму. На этой неделе атлета пригласили в школу профессиональной гимнастики. Мальчик в первый раз увидел гимнастические снаряды, самый сложный из которых — кольца, но с легкостью их освоил.

— У нас есть такое понятие, как «властелин колец», — говорит президент федерации спортивной борьбы Чеченской Республики Ралина Кутламбетова. — Вот он точно им станет. У мальчика колоссальные физические данные. Но вместе с нагрузками нужно еще и развивать его пластичность.

Первый «Мерседес» в пять лет

На прошлой неделе с Рахимом встретился Рамзан Кадыров. Глава Чечни выразил уверенность, что для мальчика не составит труда защитить свой рекорд, и вручил ему ключи от машины. Вместо того чтобы открыть дверь и осмотреть салон автомобиля, Рахим первым делом взобрался на капот и отжался.

Встреча с главой Чечни прошла в Грозном, и в Дуба-Юрт Рахим с отцом вернулись уже на новом автомобиле.

— Кто мог подумать, что он в пять лет пригонит домой «Мерседес», которого у меня и в 26 нет? — усмехается Зелимхан. — За рулем, конечно, был я, но пригнал-то его все-таки он.

«Скажи, что везешь рекордсмена»

— По дороге домой нас остановили инспекторы, — рассказывает Зелимхан. — Я им говорю: едем со встречи с Кадыровым, мальчик рекорд поставил. Они сфотографировались с ним, пожелали счастливого пути. Уже на следующем посту я говорю Рахиму: «Спрячься, чтобы тебя полицейские не увидели». Он не стал прятаться и говорит: «Скажи, что рекордсмена везешь».

За три дня у нас набралось три тысячи подписчиков.

После того, как мальчик стал знаменитым, очень много людей пишут мне в Instagram, просят взять их детей на индивидуальные тренировки.

Многие просят о встрече. Появились даже ребята, которые ему подражают, пытаются повторить рекорд. Это же здорово!

Зелимхан превратил спорт в семейное увлечение. Младший брат и даже сестры Рахима тоже проводят много времени в спортзале.

— Второму сыну три года, он уже делает сто отжиманий. И девочки пытаются повторять, равняются на брата.

Рахим с дедушкой Шаруди

В чеченских семьях между братьями и сестрами нет равноправия. Главный — мальчик, даже если он младше.

Две сестры Зелимхана — Зулихан и Петимат — безропотно выполняют все поручения брата, и он бывает недоволен, если ему приходится их повторять.

Несложно догадаться, каким в этой семье видят будущее Рахима. И если дедушка Шаруди демократично заявляет, что решать будет сам мальчик, отец уверен:

— Лет через двадцать я вижу его олимпийским чемпионом. Годам к семи будет видно, к чему он больше тянется, там и решим. Отдам его в специальную школу со спортивным уклоном, говорят, в Сочи такая есть. Мне, конечно, очень нравятся смешанные единоборства, но не хочу его отдавать в MMA по религиозным соображениям (ислам не приветствует нанесение вреда здоровью из-за спортивного азарта. — Ред.). Думаю, станет либо гимнастом, либо борцом. Второй сын — трехлетний Магомед — тоже в спорт пойдет. Он похлеще Рахима будет, в меня пошел. Этот спокойный, в маму. И вообще, я думаю, что скоро мы вернемся в Чечню и будем жить на родине. Не исключаю вероятность вступления в клуб «Ахмат», если предложат.

Рахим с котенком Чуку

На вопрос, на кого же будет учиться Рахим, отец снисходительно улыбается: