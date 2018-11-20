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16:27 (мск), источник: Индикатор

Американских пчел застукали на полях с коноплей

Биологи выяснили, что в конце теплого времени года поля посевной конопли могут представлять собой важный ресурс для пчел. В то время, когда количество пчел во многих регионах снижается, коммерческое выращивание этого растения может помочь исправить ситуацию. О результатах авторы сообщили на конференции Entomology 2018.

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Источник: Pexels

Из-за принятых в XX веке законов в большинстве стран мира выращивать любые виды конопли запрещено. Однако в некоторых штатах США легализовали курение марихуаны и после этого в стране начали появляться поля, засеянные коноплей. На них выращивают как тот подвид растения, который содержит высокие концентрации психоактивных веществ, так и другие подвиды. Такая конопля называется посевной и в прошлом использовалась во многих странах, в том числе России, для производства растительного волокна, из которого делали веревки и ткани. Все представители вида опыляются ветром, то есть для размножения им не нужны насекомые.

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Несмотря на то, что ни посевная конопля, ни другие ее разновидности не выделяют нектар, биологи заметили на таких полях множество видов пчел. В рамках месячного исследования американских энтомологов из Университета штата Колорадо представители 23 из 66 обитающих в штате Колорадо родов пчел были пойманы в ловушки на двух полях с коноплей.

Авторы впервые оценили питательную ценность пыльцы конопли, которой пчелы кормят своих личинок. Во время исследования — в августе 2016 года — в изучаемом районе было мало других цветущих растений. По мнению ученых, именно этим можно объяснить интерес пчел к конопле. Биологи отмечают, что это нужно учитывать при разработке стратегий борьбы с вредителями конопли. Однако сейчас ученые не пришли к единому мнению даже по вопросу, какие виды считать вредителями этого растения.

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