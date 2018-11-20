Американских пчел застукали на полях с коноплей

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Из-за принятых в XX веке законов в большинстве стран мира выращивать любые виды конопли запрещено. Однако в некоторых штатах США легализовали курение марихуаны и после этого в стране начали появляться поля, засеянные коноплей. На них выращивают как тот подвид растения, который содержит высокие концентрации психоактивных веществ, так и другие подвиды. Такая конопля называется посевной и в прошлом использовалась во многих странах, в том числе России, для производства растительного волокна, из которого делали веревки и ткани. Все представители вида опыляются ветром, то есть для размножения им не нужны насекомые.

Несмотря на то, что ни посевная конопля, ни другие ее разновидности не выделяют нектар, биологи заметили на таких полях множество видов пчел. В рамках месячного исследования американских энтомологов из Университета штата Колорадо представители 23 из 66 обитающих в штате Колорадо родов пчел были пойманы в ловушки на двух полях с коноплей.