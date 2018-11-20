«ВКонтакте» запустила космическую неделю в честь 20-летия МКС

К 20-летию Международной космической станции «ВКонтакте» проводит «космическую неделю»: запустила «космическую» маску в историях, каждый день публикует интересные материалы о МКС и устраивает розыгрыши тематических призов, а также проведёт прямую трансляцию с космонавтом из Центра управления полётами.

20 ноября ВКонтакте в рамках проекта #VKLive проведёт прямой эфир из Центра управления полётами. Трансляция начнётся в 17:00 в официальном сообществе Роскосмоса

На связь с пользователями выйдет космонавт Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции. Соведущим трансляции станет космонавт Александр Мисуркин, участник двух экспедиций на МКС. Сергей Прокопьев ответит на вопросы, которые может задать любой пользователь «ВКонтакте». Для этого достаточно опубликовать свой вопрос на стене профиля и добавить хештег #МКС20VK.

Совместно с Роскосмосом «ВКонтакте» создала «космическую» маску, которую можно использовать при записи историй. Она выглядит как скафандр «Орлан» — именно в нём экипажи Международной космической станции работают в условиях открытого космоса.

Одним из первых маску примерил Александр Мисуркин — обладатель рекорда длительности пребывания в открытом космосе среди российских космонавтов.

В сообществе #ВКосмосе каждый день публикуются уникальные снимки с борта станции и другие редкие изображения, познавательные материалы о каждом модуле МКС, а также множество других интересных фактов: сколько стоит поддержание работы станции, может ли орбитальный мусор нанести ей урон, как МКС снабжается электроэнергией и какой распорядок дня у космонавтов.