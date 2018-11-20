«ВКонтакте» запустила космическую неделю в честь 20-летия МКС
20 ноября «ВКонтакте» в рамках проекта #VKLive проведёт прямой эфир из Центра управления полётами.
20 ноября «ВКонтакте» в рамках проекта #VKLive проведёт прямой эфир из Центра управления полётами.
К 20-летию Международной космической станции «ВКонтакте» проводит «космическую неделю»: запустила «космическую» маску в историях, каждый день публикует интересные материалы о МКС и устраивает розыгрыши тематических призов, а также проведёт прямую трансляцию с космонавтом из Центра управления полётами.
На связь с пользователями выйдет космонавт Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции. Соведущим трансляции станет космонавт Александр Мисуркин, участник двух экспедиций на МКС. Сергей Прокопьев ответит на вопросы, которые может задать любой пользователь «ВКонтакте». Для этого достаточно опубликовать свой вопрос на стене профиля и добавить хештег #МКС20VK.
Совместно с Роскосмосом «ВКонтакте» создала «космическую» маску, которую можно использовать при записи историй. Она выглядит как скафандр «Орлан» — именно в нём экипажи Международной космической станции работают в условиях открытого космоса.
В сообществе #ВКосмосе каждый день публикуются уникальные снимки с борта станции и другие редкие изображения, познавательные материалы о каждом модуле МКС, а также множество других интересных фактов: сколько стоит поддержание работы станции, может ли орбитальный мусор нанести ей урон, как МКС снабжается электроэнергией и какой распорядок дня у космонавтов.
Пользователи могут посмотреть видеофильмы, подготовленные телестудией Роскосмос: космонавты рассказывают о строении и работе МКС, а также прямо с борта МКС показывают, как проявляются законы физики в условиях невесомости. Кроме того, каждый день в группе разыгрываются космические подарки: постер с автографом космонавта, эмблемы экипажей МКС, космическая еда, сувениры от Роскосмоса и «ВКонтакте», книги о космосе.