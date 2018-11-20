Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Россия «случайно» засветила истребитель шестого поколения
Бывшая жена Стаса Пьехи показала их подросшего сына Петра
Валерия примерила странное украшения для лица
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Юлия Началова выступила с дочерью на одной сцене
Полина Гагарина показала, как занимается с дочкой
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Лавров назвал регион, который Запад настраивает против РФ
Солиста «Поющих гитар» и его жену сбила машина
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

«ВКонтакте» запустила космическую неделю в честь 20-летия МКС

20 ноября «ВКонтакте» в рамках проекта #VKLive проведёт прямой эфир из Центра управления полётами.

Наверх

К 20-летию Международной космической станции «ВКонтакте» проводит «космическую неделю»: запустила «космическую» маску в историях, каждый день публикует интересные материалы о МКС и устраивает розыгрыши тематических призов, а также проведёт прямую трансляцию с космонавтом из Центра управления полётами.

20 ноября ВКонтакте в рамках проекта #VKLive проведёт прямой эфир из Центра управления полётами. Трансляция начнётся в 17:00 в официальном сообществе Роскосмоса.
Фоторепортаж
Невесомый вклад: что происходит внутри МКС

На связь с пользователями выйдет космонавт Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции. Соведущим трансляции станет космонавт Александр Мисуркин, участник двух экспедиций на МКС. Сергей Прокопьев ответит на вопросы, которые может задать любой пользователь «ВКонтакте». Для этого достаточно опубликовать свой вопрос на стене профиля и добавить хештег #МКС20VK.

Совместно с Роскосмосом «ВКонтакте» создала «космическую» маску, которую можно использовать при записи историй. Она выглядит как скафандр «Орлан» — именно в нём экипажи Международной космической станции работают в условиях открытого космоса.

Одним из первых маску примерил Александр Мисуркин — обладатель рекорда длительности пребывания в открытом космосе среди российских космонавтов.
Новость
Во «ВКонтакте» появилась возможность скачать данные своего профиля

В сообществе #ВКосмосе каждый день публикуются уникальные снимки с борта станции и другие редкие изображения, познавательные материалы о каждом модуле МКС, а также множество других интересных фактов: сколько стоит поддержание работы станции, может ли орбитальный мусор нанести ей урон, как МКС снабжается электроэнергией и какой распорядок дня у космонавтов.

Пользователи могут посмотреть видеофильмы, подготовленные телестудией Роскосмос: космонавты рассказывают о строении и работе МКС, а также прямо с борта МКС показывают, как проявляются законы физики в условиях невесомости. Кроме того, каждый день в группе разыгрываются космические подарки: постер с автографом космонавта, эмблемы экипажей МКС, космическая еда, сувениры от Роскосмоса и «ВКонтакте», книги о космосе.

 Голосование на высоте
Миллион за Великие имена России
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
«Безобразные действия»: как обидели Кокорина в СИЗО
Найден новый признак того, что человек лжет
Сенатор пристыдила питающихся на 3500 рублей «ужасами войны»
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
В конкурсе «Великие имена России» проголосовал 1 миллион человек
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы Чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Популярные темы на «Детях»
Без детей намного лучше 453
Зуд законотворчества 414
подстава родителям - болтательная 127
Детский сад 116
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь