Ученые обвинили авторов «Фантастических тварей» в плагиате советского кино

С помощью собственной разработки — программного комплекса «Антиплагиатор» — специалисты пришли к выводу, что вторая часть «Фантастических тварей» имеет ряд заимствований из фильмов о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — «Гостья из будущего» (1985) и «Лиловый шар» (1987).

«Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят», — рассказал «Российской газете» замдиректора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

В роли артефакта в «Гостье из будущего» выступает миелофон — прибор для чтения мысли. Во второй части британо-американской франшизы мысли читает не гаджет, а персонаж — телепат Куини.

По словам Гарина, совпадения между двумя фильмами есть даже в мелких деталях. Например, побег Грин-де-Вальда ученый назвал хорошо — «вплоть до падения одного из персонажей в воду» — обыгранной сценой преследования на флипперах из «Гостьи из будущего». И там и там героев кусает водяной дракон.

«И таких совпадений множество. Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее “Антиплагиатор” установил, что сюжет первой части “Фантастических тварей” на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика “Тайна третьей планеты”. Выходит, что вся сага о “Фантастических тварях” берет свое начало в творчестве Кира Булычева», — резюмировал собеседник газеты.