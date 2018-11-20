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18:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают»

Глава Карелии предложил просительнице самостоятельно решать проблему отсутствия детского сада.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал самостоятельно решать свои проблемы с детьми: в личной переписке в соцсетях он резко ответил женщине, просившей его о строительстве детсада в поселке Суоеки. Губернатор написал жительнице поселка Анне Власовой: «Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают». На одно из сообщений он ответил фразой: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».

Разговор местной жительницы с главой региона состоялся после того, как в карельском поселке Суоеки в рамках оптимизации системы образования исчезли последняя школа и детский сад. Анна Власова пожаловалась губернатору, что ей негде оставить двоих детей, чтобы выйти на работу. Переписка датируется сентябрем 2018 года. В СМИ ее скриншоты попали после того, как их на днях опубликовало местное издание «Руна». Анне Власовой удалось сохранить высказывания главы Карелии, несмотря на то что господин Парфенчиков удалил переписку и исключил женщину из своих друзей.

Артур Парфенчиков не стал отрицать эмоциональный разговор с жительницей Карелии. «С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях, — подтвердил он «Ъ».— Она обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели.

Опубликованный изданием «Руна» скриншот переписки Анны Власовой и главы Карелии Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков не стал отрицать эмоциональный разговор с жительницей Карелии. «С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях, — подтвердил он “Ъ”.— Она обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия детского сада и пути решения. Суть в том, что в поселке Суоеки, как и в некоторых других небольших населенных пунктах Карелии, есть проблема аварийного состояния здания школы и детского сада. Местной администрацией было принято решение закрыть образовательное учреждение, так как дальнейшее нахождение в нем детей представляло угрозу их безопасности. Ученикам школы и воспитанникам детского сада был предложен подвоз в образовательные учреждения ближайшего населенного пункта».

По словам губернатора, он «допустил эмоциональную реакцию» после того, как Анна Власова опубликовала «часть переписки». Господин Парфенчиков заявляет, что «не сдержался»: «Мы не можем построить в поселке детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители, отказавшиеся от подвоза их детей в соседние населенные пункты». Таким образом, о пересмотре итогов оптимизации сети образовательных учреждений речь не идет.

В разговоре с корреспондентом «Ъ» пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сказала, что в ближайшее время планируется поездка руководителя региона в Суоеки.

Алексей Смирнов, Петрозаводск

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