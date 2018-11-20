«Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают»
Глава Карелии предложил просительнице самостоятельно решать проблему отсутствия детского сада.
Глава Карелии предложил просительнице самостоятельно решать проблему отсутствия детского сада.
Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал самостоятельно решать свои проблемы с детьми: в личной переписке в соцсетях он резко ответил женщине, просившей его о строительстве детсада в поселке Суоеки. Губернатор написал жительнице поселка Анне Власовой: «Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают». На одно из сообщений он ответил фразой: «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают».
Разговор местной жительницы с главой региона состоялся после того, как в карельском поселке Суоеки в рамках оптимизации системы образования исчезли последняя школа и детский сад. Анна Власова пожаловалась губернатору, что ей негде оставить двоих детей, чтобы выйти на работу. Переписка датируется сентябрем 2018 года. В СМИ ее скриншоты попали после того, как их на днях опубликовало местное издание «Руна». Анне Власовой удалось сохранить высказывания главы Карелии, несмотря на то что господин Парфенчиков удалил переписку и исключил женщину из своих друзей.
Артур Парфенчиков не стал отрицать эмоциональный разговор с жительницей Карелии. «С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях, — подтвердил он «Ъ».— Она обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели.
Артур Парфенчиков не стал отрицать эмоциональный разговор с жительницей Карелии. «С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях, — подтвердил он “Ъ”.— Она обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия детского сада и пути решения. Суть в том, что в поселке Суоеки, как и в некоторых других небольших населенных пунктах Карелии, есть проблема аварийного состояния здания школы и детского сада. Местной администрацией было принято решение закрыть образовательное учреждение, так как дальнейшее нахождение в нем детей представляло угрозу их безопасности. Ученикам школы и воспитанникам детского сада был предложен подвоз в образовательные учреждения ближайшего населенного пункта».
По словам губернатора, он «допустил эмоциональную реакцию» после того, как Анна Власова опубликовала «часть переписки». Господин Парфенчиков заявляет, что «не сдержался»: «Мы не можем построить в поселке детский сад или открыть ясли для
В разговоре с корреспондентом «Ъ»
Алексей Смирнов, Петрозаводск