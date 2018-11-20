Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян

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Такие данные приведены в очередном докладе «Информация о социально-экономическом положении России».

Существенно больше поднялись за октябрь денежные доходы населения — на 5,1% до 33,297 тысячи рублей. В годовом исчислении это означает рост на 5,4%. Месяцем раньше, в сентябре, реальный рост среднемесячной зарплаты по данным Росстата составил 4,4%, а номинальный (в годовом выражении) — 8,1%.