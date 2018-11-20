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18:05 (мск), источник: Mail Новости

Художница превращает чайные пакетики в произведения искусства

И выставляет их в арт-галереях по всему миру.

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Художница Руби Силвиус создает удивительные миниатюрные акварельные пейзажи и портреты. Но главная особенность ее работ заключается в том, что вместо бумаги она берет использованные пакетики от чая.

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Еще в 2015 году Силвиус начала проект под названием 363 Days of Tea и каждый день рисовала миниатюру на чайном пакетике. Эти акварельные работы сразу привлекли внимание ценителей искусства: Руби участвует в выставках по всему миру, а количество ее подписчиков в Instagram превышает 17,5 тысяч.

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Свой удачный проект Силвиус решила продолжить, и сейчас она рисует исключительно на пакетиках от чая. В марте 2019 года ее миниатюрные картины будут представлены на персональной выставке Creative Space Hayashi в Чигасаки в Японии.

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