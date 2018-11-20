Госдума приняла закон об электронных военных билетах

Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Карта не заменит военный билет и будет выдаваться по желанию военнослужащих.

Как полагают авторы инициативы, электронная карта «будет способствовать определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе». Она должна повысить эффективность системы воинского учета и оптимизировать процессы подготовки к военной службе, ее прохождения и возможной мобилизации.