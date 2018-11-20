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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон об электронных военных билетах

Депутаты одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект о введении персональной электронной карты воинского учета, сообщается на сайте Госдумы.

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Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Карта не заменит военный билет и будет выдаваться по желанию военнослужащих.

Как полагают авторы инициативы, электронная карта «будет способствовать определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе». Она должна повысить эффективность системы воинского учета и оптимизировать процессы подготовки к военной службе, ее прохождения и возможной мобилизации.

Карта будет содержать данные о месте жительства военнообязанного, его образовании, месте работы, годности к военной службе по состоянию здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта.

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