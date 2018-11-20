Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путину в Стамбуле приходилось прерывать речь из-за реакции зала
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка
«Тебя клонировали»: в сети обсуждают сходство Миллы Йовович с дочкой
Лавров назвал регион, который Запад настраивает против РФ
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Лавров назвал регион, который Запад настраивает против РФ
Солиста «Поющих гитар» и его жену сбила машина
Горячей девушке UFC сломали кости не в бою - СМИ
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
Итальянская IKEA приютила бездомных собак в своем шоуруме (фото)
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
18:57 (мск), источник: Российская газета

Чиновникам запретят отдыхать и развлекаться за чужой счет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет инициатив, вносящих коррективы в антикоррупционные правила. Чиновникам пропишут список разрешенных подарков, но при этом добавят запретов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Строго говоря, инициатива касается не только чиновников, но всех, кто так или иначе подпадает под действие антикоррупционных правил, включая судей и депутатов. Всем, кто занимает важные посты, запретят получать от посторонних ссуды, денежное и иное вознаграждение. Это значит, что даже просто брать в долг надо осмотрительно. Взять тысячу-другую у коллеги до получки не грех.

Однако если получить крупную ссуду в какой-то частной организации, то точно придется отвечать на неприятные вопросы. Особенно если компания действует в сфере, которую курирует чиновник.

Разрешено принимать в подарок ручки, блокноты и различную канцелярскую продукцию без ограничения по цене, главное, чтобы она не была из золота и бриллиантов. Можно также ­вручить цветы.

Нельзя также отдыхать и развлекаться за чужой счет.

Туристические поездки дозволены только на свои. В ночном клубе служивый человек также должен расплачиваться из своего кошелька. Иначе — проблемы.

Категорически запрещены и транспортные расходы из постороннего кармана. В бензобаке машины чиновника должен быть только бензин, залитый на кровные. Даже если какой-то бизнесмен искренне предлагает по дружбе залить полный бак чиновнику или даже дать машину с шофером на какое-то время, чтобы чиновник думал только о важных делах и не отвлекался на дорогу, это нельзя.

Читайте также
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России

«Подготовленный пакет законодательных инициатив совершенствует антикоррупционные правила, в некоторых случаях защищает людей от излишне формального подхода, — сказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Поправки в законодательство уточняют применение взысканий за нарушение антикоррупционных правил лицами, занимающими в том числе государственные должности в Российской Федерации. За малозначительные нарушения, например технические ошибки при заполнении деклараций, предусматривается выговор. Расширяется перечень лиц, обязанных соблюдать антикоррупционные правила и запреты. Кроме того, принятие законопроекта позволит оптимизировать порядок уведомления и сдачи подарков, полученных должностными лицами в связи с их участием в различных официальных мероприятиях, в том числе в ходе командировок».

Инициатива отменяет «подарочный максимум» в три тысячи рублей (сегодня более дорогие подарки необходимо сдавать государству). Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено принимать начальникам. Например, в перечень предлагается включить подарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Проще говоря, фирменные блокноты разрешат, если только они не украшены бриллиантами. Проект особо оговаривает, что канцелярские подарки, изготовленные из драгоценных металлов и бриллиантов, — под запретом. Так что ручку тоже можно подарить чиновнику, только не золотую, а простую.

Разрешены также цветы, даже миллион алых роз. И подарки, вручаемые чиновнику ведомством.

 В Риме запретили наряжаться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи
Сборная Голландии пробилась в финальную стадию Лиги наций
МВД предложило вернуть в России бессрочный вид на жительство
Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего
Полицейский ворвался в прямой эфир, чтобы открыть дверь коту
Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Найден новый признак того, что человек лжет
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Спорт
Александр Головин рассказал о «Монако» и чемпионате Франции Бывший полузащитник ЦСКА ответил на присланные болельщиками вопросы
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Зуд законотворчества 522
подстава родителям - болтательная 138
Детский сад 135
Выйдешь погулять со своим дитем... У меня ноябрь что ли-настроение революционное))) 118
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь