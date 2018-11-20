Чиновникам запретят отдыхать и развлекаться за чужой счет

Источник: РИА "Новости"

Строго говоря, инициатива касается не только чиновников, но всех, кто так или иначе подпадает под действие антикоррупционных правил, включая судей и депутатов. Всем, кто занимает важные посты, запретят получать от посторонних ссуды, денежное и иное вознаграждение. Это значит, что даже просто брать в долг надо осмотрительно. Взять тысячу-другую у коллеги до получки не грех.

Однако если получить крупную ссуду в какой-то частной организации, то точно придется отвечать на неприятные вопросы. Особенно если компания действует в сфере, которую курирует чиновник.

Разрешено принимать в подарок ручки, блокноты и различную канцелярскую продукцию без ограничения по цене, главное, чтобы она не была из золота и бриллиантов. Можно также ­вручить цветы.

Нельзя также отдыхать и развлекаться за чужой счет.

Туристические поездки дозволены только на свои. В ночном клубе служивый человек также должен расплачиваться из своего кошелька. Иначе — проблемы.

Категорически запрещены и транспортные расходы из постороннего кармана. В бензобаке машины чиновника должен быть только бензин, залитый на кровные. Даже если какой-то бизнесмен искренне предлагает по дружбе залить полный бак чиновнику или даже дать машину с шофером на какое-то время, чтобы чиновник думал только о важных делах и не отвлекался на дорогу, это нельзя.

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«Подготовленный пакет законодательных инициатив совершенствует антикоррупционные правила, в некоторых случаях защищает людей от излишне формального подхода, — сказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Поправки в законодательство уточняют применение взысканий за нарушение антикоррупционных правил лицами, занимающими в том числе государственные должности в Российской Федерации. За малозначительные нарушения, например технические ошибки при заполнении деклараций, предусматривается выговор. Расширяется перечень лиц, обязанных соблюдать антикоррупционные правила и запреты. Кроме того, принятие законопроекта позволит оптимизировать порядок уведомления и сдачи подарков, полученных должностными лицами в связи с их участием в различных официальных мероприятиях, в том числе в ходе командировок».

Инициатива отменяет «подарочный максимум» в три тысячи рублей (сегодня более дорогие подарки необходимо сдавать государству). Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено принимать начальникам. Например, в перечень предлагается включить подарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Проще говоря, фирменные блокноты разрешат, если только они не украшены бриллиантами. Проект особо оговаривает, что канцелярские подарки, изготовленные из драгоценных металлов и бриллиантов, — под запретом. Так что ручку тоже можно подарить чиновнику, только не золотую, а простую.