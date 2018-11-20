Сотрудницам банка запретили беременеть без разрешения начальства

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Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.

Одна из сотрудниц банка обратилась в городскую профсоюзную организацию и пожаловалась, что ее наказали за отказ прервать незапланированную беременность. Она добавила, что знает других женщин, которые попали в похожую ситуацию.

После вмешательства профсоюза банк отменил это требование и снял наказания со всех пострадавших сотрудниц.