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20:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудницам банка запретили беременеть без разрешения начальства

Сотрудниц коммерческого банка в китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, обязали получать у начальства разрешение, чтобы завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Источник: Reuters

Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.

Одна из сотрудниц банка обратилась в городскую профсоюзную организацию и пожаловалась, что ее наказали за отказ прервать незапланированную беременность. Она добавила, что знает других женщин, которые попали в похожую ситуацию.

После вмешательства профсоюза банк отменил это требование и снял наказания со всех пострадавших сотрудниц.

В 2015 году сообщалось, что один из кредитных союзов в провинции Хэнань предписал работницам заранее согласовывать беременность с руководством. За нарушение этой нормы им грозил штраф в тысячу юаней (9,5 тысячи рублей), лишение «тринадцатой зарплаты» и снижение шансов на повышение.

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