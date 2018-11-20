В армии России возродят институт сестер милосердия
Обучение они будут проходить в Главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот».
Обучение они будут проходить в Главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот».
В российской армии намерены возродить институт сестер милосердия. Центром обучения станет Главный храм Вооруженных сил (ВС) в парке «Патриот». Об этом сообщил представитель Главного
«Уникальность будущего храма заключается в том, что он будет совмещать в себе как функции церкви, так и
В частности, по его словам, «в храме планируется обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия».
Карасев подчеркнул, что «духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов».
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Идея получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Планируется, что возведение собора завершится в 2020 году. Его открытие приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.