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20:25 (мск), источник: ТАСС

В армии России возродят институт сестер милосердия

Обучение они будут проходить в Главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот».

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В российской армии намерены возродить институт сестер милосердия. Центром обучения станет Главный храм Вооруженных сил (ВС) в парке «Патриот». Об этом сообщил представитель Главного военно-политического управления (ГВПУ) Анатолий Карасев.

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«Уникальность будущего храма заключается в том, что он будет совмещать в себе как функции церкви, так и учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра», — сообщил Карасев в Венеции, где прошла презентация проекта Главного храма ВС РФ.

В частности, по его словам, «в храме планируется обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия».

Карасев подчеркнул, что «духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов».

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова изначально сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Идея получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Планируется, что возведение собора завершится в 2020 году. Его открытие приурочат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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