Сенатор прокомментировала свои слова о пользе нужды и лишений для россиян

Источник: РИА "Новости"

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала сенатор.

Ранее во вторник Лахова ответила на предложение саратовского депутата Николая Бондаренко увеличить сумму потребительского продуктового набора. Выводы политика о питании на 3500 рублей в месяц она посчитала популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — указала она.