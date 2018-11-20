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20 ноября, источник: Lenta.Ru

Сенатор прокомментировала свои слова о пользе нужды и лишений для россиян

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова назвала глупостью сообщения в СМИ и соцсетях о ее заявлении по поводу потребительской корзины. В беседе с телеканалом «360» во вторник, 20 ноября, она отметила, что журналисты исказили ее слова.

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Источник: РИА "Новости"

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала сенатор.

Ранее во вторник Лахова ответила на предложение саратовского депутата Николая Бондаренко увеличить сумму потребительского продуктового набора. Выводы политика о питании на 3500 рублей в месяц она посчитала популизмом, а людям, которые вынуждены так жить, Лахова напомнила про войну.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — указала она.

В конце октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3500 рублей в месяц — сумму минимального продуктового набора в Саратовской области. По итогам парламентарий заключил, что сумму необходимо значительно увеличить. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — сказал он.

Куриные кости, 1,5 яйца, овощи: саратовский депутат пытается выжить на ₽3,5 тыс. в месяц
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26 октября© Ньюстюб
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