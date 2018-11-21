Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История временно бездомных животных в одном видео
Из космоса прислали удивительный снимок Земли
Анестезиолог-реаниматолог покончил с собой на работе
Елизавета II велела Меган Маркл поменять модные привычки
Как хранят вещи скандинавы (фото)
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма
Прозрачное платье Ани Лорак разозлило фанатов - фото
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова
Елизавета II велела Меган Маркл поменять модные привычки
27-летнюю бойца UFC избил мужчина, повредив лицо - СМИ
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
15Шпион, выйди вон!
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
01:54 (мск), источник: Известия

Минэкономразвития предложило привлечь НКО для борьбы с абортами

Минэкономразвития России предложило привлечь некоммерческие организации (НКО) для борьбы с абортами. Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу в начале 2020 года.

Наверх
Источник: Известия

В случае расширения списка оказываемых НКО услуг они смогут получать дополнительные льготы и субсидии из бюджетов разных уровней.

На эти средства организации создадут приюты для беременных, попавших в трудные жизненные обстоятельства, а также обеспечат молодых мам детским питанием и одеждой.

По мнению руководителя фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, привлечение внимания к профилактике прерывания беременности, а также государственная помощь НКО в этой сфере приведет к демографическому росту.

Сразу в нескольких регионах России объявили временный мораторий на аборты
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа© Ньюстюб
 Почему налоги растут вдвое быстрее зарплат
Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Сборная России не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций
Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Ученые нашли новый признак того, что человек лжет
Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Спорт
Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций Команда Черчесова без шансов уступила в Стокгольме
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Клозет на сто лет: самые интересные общественные туалеты в Москве
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь