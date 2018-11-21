Минэкономразвития предложило привлечь НКО для борьбы с абортами

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В случае расширения списка оказываемых НКО услуг они смогут получать дополнительные льготы и субсидии из бюджетов разных уровней.

На эти средства организации создадут приюты для беременных, попавших в трудные жизненные обстоятельства, а также обеспечат молодых мам детским питанием и одеждой.