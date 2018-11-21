Названы самые опасные страны на Земле

Источник: Reuters

Исследователи под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета (Германия) проанализировали данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф, а также уровня подготовленности местных властей к подобным катаклизмам.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок. При этом особую опасность для этого региона представляют землетрясения, цунами и ураганы. Аналогичная ситуация наблюдается с Филиппинами, где также высок риск оползней и извержений вулканов.

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В категорию риска также попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия.

Россия, согласно рейтингу, оказалась в категории с низким уровнем опасности.

По результатам анализа наиболее безопасными странами с точки зрения риска возникновения природных катаклизмов оказались Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

«Риск катастроф распределен неравномерно, он приходится, прежде всего, на островные государства и страны с низким или средним уровнем дохода в Океании, Азии и Центральной Америке», — отметили специалисты.

При этом решающим фактором безопасности, согласно докладу, является инфраструктура страны, так как достаточное количество дорог и аэропортов сможет обеспечить эвакуацию людей и быструю реакцию спасательных служб. Также большое значение исследователи придают стабильности электросетей, обеспеченности чистой питьевой водой и достаточному количеству медицинских учреждений и персонала.