Патриотические испытания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Родителям учащихся второго класса одной из новосибирских школ раздали анкеты с вопросами о том, как они воспитывают у детей патриотизм. Как следует из опубликованных в интернете копий анкет, родителей опросили «в целях совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации». Ранее «Ъ» сообщал о скандале со школьными анкетами о патриотизме, который разгорелся в Санкт-Петербурге весной этого года. Теперь патриотическое воспитание школьников уже включено в некоторых регионах в расписание уроков.

Родителям учащихся второго класса информационно-экономического лицея в Новосибирске предложили ответить на 12 вопросов, в том числе написать, что такое патриотизм, считают ли они себя патриотами, с какого возраста считают необходимым знакомить ребенка с историей и символикой страны, что понимают под воспитанием гражданственности в школьном возрасте и какие методы такого воспитания используют в семье.

Кроме того, родители должны ответить, какие традиции, формирующие патриотические чувства ребенка, они культивируют, как воспитывают у ребенка любовь к родине и довольны ли знаниями своего ребенка о стране. Родители школьников рассказали «Ъ», что руководство лицея предлагает ввести урок патриотического воспитания. Они опасаются, что его посещение будет лишь номинально. По их словам, заполнять анкету большая часть родителей отказалась, а самих учеников не опрашивали.

На сегодня намечена встреча руководства лицея с недовольными родителями. В лицее «Ъ» заявили, что речь о введении дополнительных занятий не идет. «Лицей реализует основные задачи стратегии развития воспитания в РФ, — пояснили в учреждении.— В ней обозначены приоритеты работы образовательных организаций, связанных с духовно-нравственными гражданско-патриотическими формами воспитания. Чтобы повысить качество этой работы, мы реализуем проект по включению родителей в формирование и развитие системы гражданско-патриотического воспитания лицеистов. Опрос — один из этапов этой работы. Гражданская позиция закладывается в семье. Мы хотим понять, насколько родители готовы стать активными участниками воспитательного процесса лицея».

После оценки итогов опроса в лицее планируют создать проектные группы, куда будут входить дети, родители и педагоги. «Речь идет о совместной интерактивной деятельности участников: ценность усваивается, когда она закреплена в личном опыте ребенка, — рассказали в руководстве лицея.— На основе анализа анкет мы будем совместно проектировать мероприятия. В частности, речь идет об образовательном туризме, когда дети узнают свою родину». В лицее подчеркнули, что анкеты были неавторизованными, а заполнение их — добровольным.

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что не инициировали проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания в образовательных организациях города и информации о таких исследованиях не получали. В то же время в департаменте отметили, что, согласно федеральному законодательству, проведение анкетирования учащихся входит в компетенцию образовательной организации.

В Министерстве просвещения РФ оперативно не ответили «Ъ» на вопрос, известны ли другие случаи патриотического анкетирования и кем они инициированы.

Тем временем в школах Ульяновской области уже проводятся уроки патриотизма. В январе губернатор Сергей Морозов сообщил, что в течение 2018/19 учебного года «во всех образовательных учреждениях будет реализовано десять патриотических уроков», темы которых будут обсуждаться «с коллегами из федерального центра». В пресс-службе регионального министерства образования «Ъ» пояснили, что методические рекомендации по проведению десяти уроков патриотизма уже разработаны и разосланы в муниципалитеты. Рассказать о содержании рекомендаций в пресс-службе затруднились.

Начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова сообщила «Ъ», что уроки проводятся, «работа идет полным ходом», охвачены все с первого по выпускной класс, только у каждого своя программа, «и это не профанация, а хорошее патриотическое воспитание». По словам госпожи Куликовой, в начальных классах речь идет, например, о конкурсах рисунков о войне, а в более старших — о поездках в музеи, встречах с ветеранами, подготовке проектов об участии семей в Великой Отечественной войне или о войне в Афганистане.

В работе принимают участие «Юнармия» и Российское движение школьников. В Дагестане эти же организации намерены координировать свою деятельность на базе созданного на днях Центра патриотического воспитания учащихся на базе Республиканского центра образования в Каспийске.

Напомним, недовольство, связанное с анкетами о патриотизме, высказали родители санкт-петербургских школьников в апреле 2018 года. Тогда старшеклассникам одного из районов раздали анкеты с вопросами о патриотизме и экстремизме. За несколько недель до этого, накануне президентских выборов, по требованию прокуратуры старшеклассников некоторых школ Санкт-Петербурга тестировали на предмет знания законодательства о митингах. Тогда же анкеты с вопросами о «любви к Родине» и отношении к экстремизму попросили заполнить учеников одиннадцатых классов санкт-петербургской школы № 376.

В анонимной анкете им предлагали указать, считают ли они себя «патриотами России», ставят ли «интересы России выше своих собственных», гордятся ли «современным политическим влиянием России», ее культурой и традициями, готовы ли «встать на защиту России» и намерены ли отказаться от эмиграции. Из этих же пунктов школьникам предлагали выбрать критерий, по которому человеку можно отказать в патриотизме, а также оценить, насколько сильны их «гордость за наши достижения» и «желание видеть Россию процветающей». Кроме того, учащихся просили написать их мнение о причинах распространения экстремизма среди российских школьников. В числе вариантов ответа были «низкий уровень культуры учащихся», «желание выделиться в кругу сверстников», «желание почувствовать свою силу и власть», «презрение к нормам», «зависть к богатым» и «отторжение чужой культуры».

Директор школы № 376 Мария Дмитриенко, несмотря на фотографии, предоставленные родителями и учениками, заявила «Ъ», что таких анкет ученикам не раздавали. При этом позже пресс-секретарь комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов подтвердил «Ъ», что ученикам действительно предлагали пройти анкетирование. Он уточнял, что опрос проводится во всех школах Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с принятым в городе планом мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Согласно этому плану, в школах должны выявлять учеников, проявляющих агрессию на межнациональной почве, и проводить с ними и их родителями профилактическую работу.

В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания». Как именно выполнять этот план, решают в школах и районных администрациях.

Весной 2017 года онлайн-анкету с вопросами об отношении к патриотизму и толерантности предлагалось «анонимно» заполнить на сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. Электронные ссылки на анкету публиковались на сайтах местных управлений образования и учебных заведений. В анкету под названием «Молодежь и толерантность» вошли 16 вопросов, в том числе о состоянии межнациональных отношений в населенном пункте и крае в целом, об ущемлении прав по этническому признаку и участии в межнациональных конфликтах, об оценке уровня террористической угрозы и отношении к экстремистским организациям.

Участникам опроса предлагалось также выбрать определение, что значит «быть россиянином», и ответить на вопрос, ощущают ли они себя патриотами России. В самом конце предлагалось указать, к какой группе населения относит себя анкетируемый. Тогда в министерстве объяснили, что подобные опросы проводятся в Ставрополье регулярно с 2004 года и помогают в том числе составлять «социальный портрет молодежи».