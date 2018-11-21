Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция США на активную дедолларизацию в России - СМИ
Семь парковок, которые нарушают законы логики (фото)
«Я порой ненавижу больных»: откровения уставшего терапевта
Лавров назвал регион, который Запад настраивает против РФ
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
ДНК-экспертиза внесла ясность в дело об изнасиловании в полиции
Пропала сбежавшая из дома Ковальчук
Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
Ученые сделали важное открытие об употреблении чая или кофе
Почему плохо, когда напротив двери - зеркало
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка
Новые плацкартные вагоны РЖД: они будут такими
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
07:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа новая польза аспирина в борьбе с особо опасным раком

Ученые Лидского университета показали, что аспирин, а также эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Наверх
Источник: Reuters

В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. Все добровольцы были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от типа лечения.

Каждый день в течение года участники принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма эйкозапентаеновой кислоты, либо сочетание аспирина и EPA или плацебо.

Читайте также
Таблетка аспирина в день для профилактики? Ученые не советуют

В конце исследования у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA — на девять процентов, хотя разница между ними и группой плацебо не была статистически значимой. Однако в левой части кишечника у второй группы число полипов уменьшилось на 25 процентов.

Рак кишечника является одним из наиболее смертоносных типов злокачественных опухолей. Несмотря на национальную программу скрининга, в Англии и Уэльсе в 2014 году от этого заболевания умерли 16 тысяч человек.

Аспирин может снизить риск рака
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа 2014© Ньюстюб
 Путин рассказал, кому ждать масштабных изменений
Сенатор напомнила питающимся на 3500 рублей об ужасах войны
Госсовет не поверил в исполнимость нацпроекта «Жилье»
Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего
Сборная России не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость товаров
Ученые нашли новый признак того, что человек лжет
Спорт
Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций Команда Черчесова без шансов уступила в Стокгольме
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь