Названа новая польза аспирина в борьбе с особо опасным раком

Источник: Reuters

В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. Все добровольцы были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от типа лечения.

Каждый день в течение года участники принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма эйкозапентаеновой кислоты, либо сочетание аспирина и EPA или плацебо.

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В конце исследования у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA — на девять процентов, хотя разница между ними и группой плацебо не была статистически значимой. Однако в левой части кишечника у второй группы число полипов уменьшилось на 25 процентов.