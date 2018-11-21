Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест по советским мультфильмам. Кто вы из мультяшных псов?
Из космоса прислали удивительный снимок Земли
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
Путин дал Матвиенко новую должность
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
ДНК-экспертиза внесла ясность в дело об изнасиловании в полиции
Пропала сбежавшая из дома Ковальчук
"Никто не знает, что это": детёныш родился у козы - видео
Бывшая Джигарханяна оказалась на скамье подсудимых
После предложения РФ в ОЗХО представители 10 стран вышли из зала
Путин дал Матвиенко новую должность
Возраст – не помеха:Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как сделать дизайнерский ремонт с маленьким бюджетом
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
12Ледовое шоу
11:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Всемирный день телевидения: девять передач, которые изменили мир (и Россию)

В среду в мире отмечается день телевидения.

Наверх
Источник: NASA

Русская служба Би-би-си выбрала 11 американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.

Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год

Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).

Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства — восторга, единения, страха, потрясения — через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.

Прямой эфир с Луны смотрели во всех уголках Земли, где были телевизоры (но не в Советском Союзе). На снимке — фото из дворика в Гонконге, дата — 21 июля 1969 года — на день обгоняет официальную дату высадки на Луну в силу разницы во времени между Гонконгом и США | Источник: GETTY IMAGES

Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.

Источник: GETTY IMAGES

С момента начала лунной программы НАСА — параллельно со строительством космического корабля «Аполлон» — 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.

Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год

Первый в истории благотворительный концерт-телемарафон посмотрели 40% населения Земли — почти два миллиарда.

Брюс Спрингстин был лишь одной из 50 суперзвезд, выступивших в течение многочасового межконтинентального телемарафона | Источник: GETTY IMAGES

Идею музыканта и активиста Боба Гелдофа о том, что бешеную популярность рок-групп можно соединить с техническими возможностями телевидения и монетизировать для спасения голодающих в Африке, поддержали полсотни самых популярных групп и исполнителей, согласившихся выступить бесплатно.

Новость
Тысячи британцев до сих пор смотрят черно-белый телевизор

Акция была проведена одновременно на двух аренах — стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе Кеннеди в Филадельфии.

Би-би-си вела трансляцию концерта 16 часов подряд, отменив остальные передачи. Фил Коллинз, выступив в Лондоне, сел в сверхзвуковой лайнер «Конкорд» и успел перелететь в Америку и выступить и там.

Та часть концерта, в которой выступила группа Queen, покадрово воспроизведена в свежем фильме «Богемская рапсодия».

В историю телевидения Live Aid вошел еще и тем, что в беседе с телеведущим в студии Боб Гелдоф начал нецензурно ругаться, призывая зрителей жертвовать больше денег.

Телемосты США-СССР Познера и Донахью, 1986 год

В 1980-е годы представление советских телезрителей об американцах (и наоборот) радикально изменили так называемые телемосты.

Они начались еще до перестройки, в 1982 году, но вначале шли на узкую аудиторию. Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, а с советской — сценарист Иосиф Гольдин.

Лишь когда ведущими стали советский журналист Владимир Познер и обаятельный седовласый Фил Донахью, мосты стали всенародным зрелищем.

Самым запоминающимся стал пятый по счету телемост — Ленинград-Бостон — под названием «Женщины говорят с женщинами», состоявшийся 28 июня 1986 года.

Источник: РИА "Новости"

Мосты шли в записи. «Женский» телемост был выпущен в эфир 17 июля 1986 года и принес славу администратору гостиницы и члену «Комитета советских женщин» Людмиле Ивановой. Именно она произнесла фразу «в СССР секса нет».

Источник: РИА "Новости"

Би-би-си удалось поговорить с ней спустя 30 лет.

На вопрос: «Вы сказали «в СССР секса нет, и мы против этого»? — Иванова ответила: «Я сказала «мы против этого» или «мы не понимаем этого» — что-то в таком роде. Я уже сейчас не помню. Как только я сказала «в СССР секса нет», раздался гром смеха, дальше я уже вообще ничего не слышала».

Интервью Дэвида Фроста с Ричардом Никсоном: раскаяние политика, 1977 год

Интервью бывшего президента стало телехитом 1977 года | Источник: NEW YORK POST ARCHIVES
Новость
«Давай введем войска. Давай убьем, на хрен, как можно больше»

Серия из четырех интервью малоизвестного (на тот момент) английского журналиста Дэвида Фроста с единственным в истории США президентом, который ушел в отставку в результате крупнейшего политического скандала, вначале не заинтересовала американские телесети.

Никсон, за три года до съемок подвергшийся импичменту и ни разу после своего позора не обращавшийся к публике, был трудным собеседником и не спешил откровенничать с интервьюером.

Однако после многих часов съемок, продолжавшихся с перерывами несколько недель, молодому журналисту удалось не только вывести Никсона на откровенность, но и заставить его взглянуть другими глазами на то, что он совершил.

Незаметно для самого себя матерый политик снял маску… и впервые принес извинения американскому народу.

Крупный план усталого пожилого человека, который впервые осознал, что обманывал своих избирателей, стал портретом раскаяния политика (явления, крайне редкого и в XXI веке).

Запись серии телеинтервью с Никсоном купили телесети по всему земному шару (кроме, как водится, СССР). Это самое рейтинговое новостное интервью в истории.

Фрост, до этого занимавшийся в основном развлекательным телевидением, после серии с Никсоном стал законодателем политической тележурналистики в Великобритании и мире.

Top of the Pops — первый телевизионный хит-парад, 1964 год

Костюм «человека со звезд», в котором Дэвид Боуи появился в эфире Top of the Pops в 1974 году, стал затем экспонатом музейной выставки | Источник: GETTY IMAGES

Би-би-си стала первой телекомпанией, выпустившей на телеэкраны в добропорядочных домах граждан волосатых рокеров, певших песни с откровенно сексуальным содержанием.

Новость
Как Queen, Pink Floyd и Боуи проходили прослушивания на Би-би-си

Первый выпуск остросовременной музыкальной передачи вышел 1 января 1964 года. В нем участвовали Rolling Stones, Beatles и другие «многообещающие коллективы».

С этого времени программа выходила еженедельно в течение 40 лет, давая шанс зрителям увидеть и рок, и поп, и панк, и диско, и любые самые смелые музыкальные течения; молодых и уже признанных звезд в эпоху, когда домашних видеомагнитофонов, а тем более видеохостингов вроде YouTube еще не существовало.

В Советском Союзе отдаленным аналогом Tops of the Pops были передачи «Песня года» и «голубые огоньки» — они выходили в эфир гораздо реже, но появление артиста в них так же означало для него резкое повышение статуса и сулило большие карьерные перспективы.

Маппет-шоу — дебют кукол на ТВ, 1976 год

Кукольник и комик Джим Хенсон придумал своих мохнатых кукол с человеческими характерами в начале 1970-х. Первоначально идея телепередачи со странными существами вместо людей и английским юмором не понравилась телеканалам в США, поэтому первые 120 серий «Маппет-шоу» вышли только в Британии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Передача была ориентирована на взрослых и совмещала в себе варьете, музыку, рискованные гэги, комедию абсурда и интервью с гостями студии. Главным ведущим был лягушонок Кермит.

Новость
Что стало с «Телепузиками» 20 лет спустя?

Оказалось, что большеротые непонятные существа, совсем непохожие на людей, могут вызывать доверие, смешить, радовать и быть друзьями для телезрителей.

С годами куклы-маппеты стали героями других передач, отдельных фильмов и спектаклей. Шоу разрослось в целую вселенную Маппет, подобную вселенной Марвел, но только в ней действуют не супергерои, а куклы.

Одни и те же персонажи участвуют в совершенно разных передачах и фильмах с разными сюжетами, кочуя из передачи в передачу и из страны в страну.

Ответвлением «Маппет-шоу» стала детская телепередача «Улица Сезам», которая транслировалась в 140 странах мира.

Уже выросшие зрители «Улицы Сезам», в том числе и в России, называют ее прекрасным и добрым шоу, вспоминают «бешеного» Коржика и песни, которые можно петь вместе с героями всей семьей.

В СССР и России были свои телепередачи, изменившие сознание целых поколений.

«600 секунд»

Невзоров часто снимал свои сюжеты на улицах Ленинграда | Источник: РИА "Новости"

«600 секунд» — телевизионная информационно-аналитическая программа, выходившая в эфир в 1987—1993 годах на Ленинградском телевидении (Пятом канале).

Новость
Вспомнишь и вздрогнешь

За 10 минут программы ее ведущий — чаще всего это был Александр Невзоров — рассказывал об основных событиях дня в Ленинграде.

Эта передача имела сверхвысокий зрительский рейтинг (она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса) и стала одним из символов перестройки.

Журналистика Невзорова, его дерзкие интонации и стиль подачи материалов были новаторскими для своего времени. Напряжение эфирам придавал обратный отсчет времени — ровно 600 секунд, отведенных ведущему.

Передача была откровенной, местами жестокой — в ней звучали мат, поднимались темы наркомании, проституции, преступности, она критиковала власть и чиновников.

Одна из зрительниц вспоминает:

Я постоянно смотрела «600 секунд» с бабушкой и дедушкой. Мне тогда было лет 11−12, и однажды в шпигеле программы анонсировали сюжет про проституцию. Родственники выставили меня из комнаты, а сами стали смотреть этот сюжет, запершись от меня в комнате с телевизором и приглушив звук. Мне это показалось крайней несправедливостью.

Зрителям передачи, передававшейся из Ленинграда, было крайне непривычно видеть репортажи на такие темы на том же самом телеэкране, с которого в течение десятков лет на них смотрели строгие дикторы и звучали постановления политбюро и ЦК КПСС.

«Поле чудес», 1990 год

Источник: РИА "Новости"

«Поле чудес» — программа-долгожитель советского и российского телевидения.

Новость
Монеточка пришла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду

Заимствованный из западного ТВ игровой формат «обрусел» и преобразился до неузнаваемости: за более чем четверть века викторина по угадыванию слов превратилась в непрекращающееся добрососедское застолье.

Если в начале 90-х передача была редким шансом получить дорогой подарок (возможно, даже автомобиль!) и интрига «черного ящика» заставляла миллионы телезрителей замирать перед экранами, то с ростом благосостояния аудитории материальный выигрыш отошел на второй план, а на первый вышла возможность душевного общения.

Гости приезжают в столичную студию к постоянному ведущему программы Леониду Якубовичу, как родственники — с угощениями, разносолами, многословными тостами, надеясь увести к себе дорогие подарки.

Участники телешоу тратят намного больше времени на вручение подарков и приветы родным и друзьям, чем на непосредственно угадывание слов.

Леонид Якубович «вращает барабан» уже 27 лет | Источник: РИА "Новости"

Премьера программы состоялась 25 октября 1990 года. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев. Спустя примерно год его сменил Якубович.

В музее телепередачи в Останкино хранится 50 тысяч подарков, которые участники программы приносили в студию.

Кабачок «13 стульев», 1960−1980 гг.

Практически бессменным Паном Ведущим Кабачка был актер Михаил Державин | Источник: РИА "Новости"

Эта музыкально-юмористическая программа, основанная на эстраде и юморе стран социалистического содружества, была для советских людей «окошком» — пусть только в Восточную, но зато в Европу — и пала жертвой политического кризиса в социалистическом лагере.

Новость
5 оккультных книг из библиотеки Петросяна и Степаненко

Одна из самых популярных программ на советском телевидении выходила в эфир целых 14 лет.

Местом действия программы являлось польское кафе (кабачок). Обаяние заграницы, блеск далеко не рабоче-крестьянских нарядов пани и панов, модный акцент, с которым они говорили и пели на русском языке — все это не имело ничего общего с идеологией строительства коммунизма.

Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты московского Театра Сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. В эфир вышло 133 выпуска, однако съемки были прекращены в октябре 1980 года после обострения политической обстановки в Польше.

Большим поклонником передачи был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не пропускавший ни одной серии.

Источник: РИА "Новости"

Передачу обожали телезрители. Ее герои даже становились героями анекдотов. А о пани Монике, например, вспоминает попугай Кеша в одноименном мультике: «Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Директором Интерпола избран кореец Ким Чон Ян. Фаворитом называли россия...
Всемирный день телевидения: девять передач, которые изменили мир
США обвинили российских хакеров в новых атаках
Сбивший человека в «Шереметьево» «Боинг» сел в Афинах
Кошка затопила многомиллионный особняк телеведущего
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России
Россиянина не выбрали президентом Интерпола
СМИ узнали об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Спорт
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций Россияне заняли второе место в группе с 7 очками, в элитный же дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян за счет лучшего результата в очных встречах
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Новый «широкий фюзеляж» из России: самое главное В Воронеже началась сборка самолета Ил-96-400М. Рассказываем, почему это важно и что будет потом
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Детский сад 163
Голодание 154
Про обувь. Познавательная тема. 134
Малышок и настоящие валенки 126
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь