Всемирный день телевидения: девять передач, которые изменили мир (и Россию)

Источник: NASA

Русская служба Би-би-си выбрала 11 американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.

Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год

Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).

Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства — восторга, единения, страха, потрясения — через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.

Прямой эфир с Луны смотрели во всех уголках Земли, где были телевизоры (но не в Советском Союзе). На снимке — фото из дворика в Гонконге, дата — 21 июля 1969 года — на день обгоняет официальную дату высадки на Луну в силу разницы во времени между Гонконгом и США | Источник: GETTY IMAGES

Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.

Источник: GETTY IMAGES

С момента начала лунной программы НАСА — параллельно со строительством космического корабля «Аполлон» — 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.

Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год

Первый в истории благотворительный концерт-телемарафон посмотрели 40% населения Земли — почти два миллиарда.

Брюс Спрингстин был лишь одной из 50 суперзвезд, выступивших в течение многочасового межконтинентального телемарафона | Источник: GETTY IMAGES

Идею музыканта и активиста Боба Гелдофа о том, что бешеную популярность рок-групп можно соединить с техническими возможностями телевидения и монетизировать для спасения голодающих в Африке, поддержали полсотни самых популярных групп и исполнителей, согласившихся выступить бесплатно.

Акция была проведена одновременно на двух аренах — стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе Кеннеди в Филадельфии.

Би-би-си вела трансляцию концерта 16 часов подряд, отменив остальные передачи. Фил Коллинз, выступив в Лондоне, сел в сверхзвуковой лайнер «Конкорд» и успел перелететь в Америку и выступить и там.

Та часть концерта, в которой выступила группа Queen, покадрово воспроизведена в свежем фильме «Богемская рапсодия».

В историю телевидения Live Aid вошел еще и тем, что в беседе с телеведущим в студии Боб Гелдоф начал нецензурно ругаться, призывая зрителей жертвовать больше денег.

Телемосты США-СССР Познера и Донахью, 1986 год

В 1980-е годы представление советских телезрителей об американцах (и наоборот) радикально изменили так называемые телемосты.

Они начались еще до перестройки, в 1982 году, но вначале шли на узкую аудиторию. Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, а с советской — сценарист Иосиф Гольдин.

Лишь когда ведущими стали советский журналист Владимир Познер и обаятельный седовласый Фил Донахью, мосты стали всенародным зрелищем.

Самым запоминающимся стал пятый по счету телемост — Ленинград-Бостон — под названием «Женщины говорят с женщинами», состоявшийся 28 июня 1986 года.

Источник: РИА "Новости"

Мосты шли в записи. «Женский» телемост был выпущен в эфир 17 июля 1986 года и принес славу администратору гостиницы и члену «Комитета советских женщин» Людмиле Ивановой. Именно она произнесла фразу «в СССР секса нет».

Источник: РИА "Новости"

Би-би-си удалось поговорить с ней спустя 30 лет.

На вопрос: «Вы сказали «в СССР секса нет, и мы против этого»? — Иванова ответила: «Я сказала «мы против этого» или «мы не понимаем этого» — что-то в таком роде. Я уже сейчас не помню. Как только я сказала «в СССР секса нет», раздался гром смеха, дальше я уже вообще ничего не слышала».

Интервью Дэвида Фроста с Ричардом Никсоном: раскаяние политика, 1977 год

Интервью бывшего президента стало телехитом 1977 года | Источник: NEW YORK POST ARCHIVES

Серия из четырех интервью малоизвестного (на тот момент) английского журналиста Дэвида Фроста с единственным в истории США президентом, который ушел в отставку в результате крупнейшего политического скандала, вначале не заинтересовала американские телесети.

Никсон, за три года до съемок подвергшийся импичменту и ни разу после своего позора не обращавшийся к публике, был трудным собеседником и не спешил откровенничать с интервьюером.

Однако после многих часов съемок, продолжавшихся с перерывами несколько недель, молодому журналисту удалось не только вывести Никсона на откровенность, но и заставить его взглянуть другими глазами на то, что он совершил.

Незаметно для самого себя матерый политик снял маску… и впервые принес извинения американскому народу.

Крупный план усталого пожилого человека, который впервые осознал, что обманывал своих избирателей, стал портретом раскаяния политика (явления, крайне редкого и в XXI веке).

Запись серии телеинтервью с Никсоном купили телесети по всему земному шару (кроме, как водится, СССР). Это самое рейтинговое новостное интервью в истории.

Фрост, до этого занимавшийся в основном развлекательным телевидением, после серии с Никсоном стал законодателем политической тележурналистики в Великобритании и мире.

Top of the Pops — первый телевизионный хит-парад, 1964 год

Костюм «человека со звезд», в котором Дэвид Боуи появился в эфире Top of the Pops в 1974 году, стал затем экспонатом музейной выставки | Источник: GETTY IMAGES

Би-би-си стала первой телекомпанией, выпустившей на телеэкраны в добропорядочных домах граждан волосатых рокеров, певших песни с откровенно сексуальным содержанием.

Первый выпуск остросовременной музыкальной передачи вышел 1 января 1964 года. В нем участвовали Rolling Stones, Beatles и другие «многообещающие коллективы».

С этого времени программа выходила еженедельно в течение 40 лет, давая шанс зрителям увидеть и рок, и поп, и панк, и диско, и любые самые смелые музыкальные течения; молодых и уже признанных звезд в эпоху, когда домашних видеомагнитофонов, а тем более видеохостингов вроде YouTube еще не существовало.

В Советском Союзе отдаленным аналогом Tops of the Pops были передачи «Песня года» и «голубые огоньки» — они выходили в эфир гораздо реже, но появление артиста в них так же означало для него резкое повышение статуса и сулило большие карьерные перспективы.

Маппет-шоу — дебют кукол на ТВ, 1976 год

Кукольник и комик Джим Хенсон придумал своих мохнатых кукол с человеческими характерами в начале 1970-х. Первоначально идея телепередачи со странными существами вместо людей и английским юмором не понравилась телеканалам в США, поэтому первые 120 серий «Маппет-шоу» вышли только в Британии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IvnHgKkNKR4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Передача была ориентирована на взрослых и совмещала в себе варьете, музыку, рискованные гэги, комедию абсурда и интервью с гостями студии. Главным ведущим был лягушонок Кермит.

Оказалось, что большеротые непонятные существа, совсем непохожие на людей, могут вызывать доверие, смешить, радовать и быть друзьями для телезрителей.

С годами куклы-маппеты стали героями других передач, отдельных фильмов и спектаклей. Шоу разрослось в целую вселенную Маппет, подобную вселенной Марвел, но только в ней действуют не супергерои, а куклы.

Одни и те же персонажи участвуют в совершенно разных передачах и фильмах с разными сюжетами, кочуя из передачи в передачу и из страны в страну.

Ответвлением «Маппет-шоу» стала детская телепередача «Улица Сезам», которая транслировалась в 140 странах мира.

Уже выросшие зрители «Улицы Сезам», в том числе и в России, называют ее прекрасным и добрым шоу, вспоминают «бешеного» Коржика и песни, которые можно петь вместе с героями всей семьей.

В СССР и России были свои телепередачи, изменившие сознание целых поколений.

«600 секунд»

Невзоров часто снимал свои сюжеты на улицах Ленинграда | Источник: РИА "Новости"

«600 секунд» — телевизионная информационно-аналитическая программа, выходившая в эфир в 1987—1993 годах на Ленинградском телевидении (Пятом канале).

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За 10 минут программы ее ведущий — чаще всего это был Александр Невзоров — рассказывал об основных событиях дня в Ленинграде.

Эта передача имела сверхвысокий зрительский рейтинг (она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса) и стала одним из символов перестройки.

Журналистика Невзорова, его дерзкие интонации и стиль подачи материалов были новаторскими для своего времени. Напряжение эфирам придавал обратный отсчет времени — ровно 600 секунд, отведенных ведущему.

Передача была откровенной, местами жестокой — в ней звучали мат, поднимались темы наркомании, проституции, преступности, она критиковала власть и чиновников.

Одна из зрительниц вспоминает:

Я постоянно смотрела «600 секунд» с бабушкой и дедушкой. Мне тогда было лет 11−12, и однажды в шпигеле программы анонсировали сюжет про проституцию. Родственники выставили меня из комнаты, а сами стали смотреть этот сюжет, запершись от меня в комнате с телевизором и приглушив звук. Мне это показалось крайней несправедливостью.

Зрителям передачи, передававшейся из Ленинграда, было крайне непривычно видеть репортажи на такие темы на том же самом телеэкране, с которого в течение десятков лет на них смотрели строгие дикторы и звучали постановления политбюро и ЦК КПСС.

«Поле чудес», 1990 год

Источник: РИА "Новости"

«Поле чудес» — программа-долгожитель советского и российского телевидения.

Заимствованный из западного ТВ игровой формат «обрусел» и преобразился до неузнаваемости: за более чем четверть века викторина по угадыванию слов превратилась в непрекращающееся добрососедское застолье.

Если в начале 90-х передача была редким шансом получить дорогой подарок (возможно, даже автомобиль!) и интрига «черного ящика» заставляла миллионы телезрителей замирать перед экранами, то с ростом благосостояния аудитории материальный выигрыш отошел на второй план, а на первый вышла возможность душевного общения.

Гости приезжают в столичную студию к постоянному ведущему программы Леониду Якубовичу, как родственники — с угощениями, разносолами, многословными тостами, надеясь увести к себе дорогие подарки.

Участники телешоу тратят намного больше времени на вручение подарков и приветы родным и друзьям, чем на непосредственно угадывание слов.

Леонид Якубович «вращает барабан» уже 27 лет | Источник: РИА "Новости"

Премьера программы состоялась 25 октября 1990 года. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев. Спустя примерно год его сменил Якубович.

В музее телепередачи в Останкино хранится 50 тысяч подарков, которые участники программы приносили в студию.

Кабачок «13 стульев», 1960−1980 гг.

Практически бессменным Паном Ведущим Кабачка был актер Михаил Державин | Источник: РИА "Новости"

Эта музыкально-юмористическая программа, основанная на эстраде и юморе стран социалистического содружества, была для советских людей «окошком» — пусть только в Восточную, но зато в Европу — и пала жертвой политического кризиса в социалистическом лагере.

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Одна из самых популярных программ на советском телевидении выходила в эфир целых 14 лет.

Местом действия программы являлось польское кафе (кабачок). Обаяние заграницы, блеск далеко не рабоче-крестьянских нарядов пани и панов, модный акцент, с которым они говорили и пели на русском языке — все это не имело ничего общего с идеологией строительства коммунизма.

Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты московского Театра Сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. В эфир вышло 133 выпуска, однако съемки были прекращены в октябре 1980 года после обострения политической обстановки в Польше.

Большим поклонником передачи был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не пропускавший ни одной серии.

Источник: РИА "Новости"

Передачу обожали телезрители. Ее герои даже становились героями анекдотов. А о пани Монике, например, вспоминает попугай Кеша в одноименном мультике: «Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума».