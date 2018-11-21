Всемирный день телевидения: девять передач, которые изменили мир (и Россию)
В среду в мире отмечается день телевидения.
В среду в мире отмечается день телевидения.
Русская служба
Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).
Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства — восторга, единения, страха, потрясения — через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.
С момента начала лунной программы НАСА — параллельно со строительством космического корабля «Аполлон» — 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.
Первый в истории благотворительный
Идею музыканта и активиста Боба Гелдофа о том, что бешеную популярность
Акция была проведена одновременно на двух аренах — стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе Кеннеди в Филадельфии.
Та часть концерта, в которой выступила группа Queen, покадрово воспроизведена в свежем фильме «Богемская рапсодия».
В историю телевидения Live Aid вошел еще и тем, что в беседе с телеведущим в студии Боб Гелдоф начал нецензурно ругаться, призывая зрителей жертвовать больше денег.
В 1980-е годы представление советских телезрителей об американцах (и наоборот) радикально изменили так называемые телемосты.
Они начались еще до перестройки, в 1982 году, но вначале шли на узкую аудиторию. Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, а с советской — сценарист Иосиф Гольдин.
Самым запоминающимся стал пятый по счету телемост —
Мосты шли в записи. «Женский» телемост был выпущен в эфир 17 июля 1986 года и принес славу администратору гостиницы и члену «Комитета советских женщин» Людмиле Ивановой. Именно она произнесла фразу «в СССР секса нет».
На вопрос: «Вы сказали «в СССР секса нет, и мы против этого»? — Иванова ответила: «Я сказала «мы против этого» или «мы не понимаем этого» —
Серия из четырех интервью малоизвестного (на тот момент) английского журналиста Дэвида Фроста с единственным в истории США президентом, который ушел в отставку в результате крупнейшего политического скандала, вначале не заинтересовала американские телесети.
Никсон, за три года до съемок подвергшийся импичменту и ни разу после своего позора не обращавшийся к публике, был трудным собеседником и не спешил откровенничать с интервьюером.
Однако после многих часов съемок, продолжавшихся с перерывами несколько недель, молодому журналисту удалось не только вывести Никсона на откровенность, но и заставить его взглянуть другими глазами на то, что он совершил.
Незаметно для самого себя матерый политик снял маску… и впервые принес извинения американскому народу.
Запись серии телеинтервью с Никсоном купили телесети по всему земному шару (кроме, как водится, СССР). Это самое рейтинговое новостное интервью в истории.
Фрост, до этого занимавшийся в основном развлекательным телевидением, после серии с Никсоном стал законодателем политической тележурналистики в Великобритании и мире.
Первый выпуск остросовременной музыкальной передачи вышел 1 января 1964 года. В нем участвовали Rolling Stones, Beatles и другие «многообещающие коллективы».
С этого времени программа выходила еженедельно в течение 40 лет, давая шанс зрителям увидеть и рок, и поп, и панк, и диско, и любые самые смелые музыкальные течения; молодых и уже признанных звезд в эпоху, когда домашних видеомагнитофонов, а тем более видеохостингов вроде YouTube еще не существовало.
В Советском Союзе отдаленным аналогом Tops of the Pops были передачи «Песня года» и «голубые огоньки» — они выходили в эфир гораздо реже, но появление артиста в них так же означало для него резкое повышение статуса и сулило большие карьерные перспективы.
Кукольник и комик Джим Хенсон придумал своих мохнатых кукол с человеческими характерами в начале 1970-х. Первоначально идея телепередачи со странными существами вместо людей и английским юмором не понравилась телеканалам в США, поэтому первые 120 серий «Маппет-шоу» вышли только в Британии.
Передача была ориентирована на взрослых и совмещала в себе варьете, музыку, рискованные гэги, комедию абсурда и интервью с гостями студии. Главным ведущим был лягушонок Кермит.
Оказалось, что большеротые непонятные существа, совсем непохожие на людей, могут вызывать доверие, смешить, радовать и быть друзьями для телезрителей.
С годами
Одни и те же персонажи участвуют в совершенно разных передачах и фильмах с разными сюжетами, кочуя из передачи в передачу и из страны в страну.
Ответвлением «Маппет-шоу» стала детская телепередача «Улица Сезам», которая транслировалась в 140 странах мира.
В СССР и России были свои телепередачи, изменившие сознание целых поколений.
«600 секунд» — телевизионная
За 10 минут программы ее ведущий — чаще всего это был Александр Невзоров — рассказывал об основных событиях дня в Ленинграде.
Эта передача имела сверхвысокий зрительский рейтинг (она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса) и стала одним из символов перестройки.
Журналистика Невзорова, его дерзкие интонации и стиль подачи материалов были новаторскими для своего времени. Напряжение эфирам придавал обратный отсчет времени — ровно 600 секунд, отведенных ведущему.
Передача была откровенной, местами жестокой — в ней звучали мат, поднимались темы наркомании, проституции, преступности, она критиковала власть и чиновников.
Одна из зрительниц вспоминает:
Я постоянно смотрела «600 секунд» с бабушкой и дедушкой. Мне тогда было лет 11−12, и однажды в шпигеле программы анонсировали сюжет про проституцию. Родственники выставили меня из комнаты, а сами стали смотреть этот сюжет, запершись от меня в комнате с телевизором и приглушив звук. Мне это показалось крайней несправедливостью.
Зрителям передачи, передававшейся из Ленинграда, было крайне непривычно видеть репортажи на такие темы на том же самом телеэкране, с которого в течение десятков лет на них смотрели строгие дикторы и звучали постановления политбюро и ЦК КПСС.
«Поле чудес» —
Заимствованный из западного ТВ игровой формат «обрусел» и преобразился до неузнаваемости: за более чем четверть века викторина по угадыванию слов превратилась в непрекращающееся добрососедское застолье.
Если в начале 90-х передача была редким шансом получить дорогой подарок (возможно, даже автомобиль!) и интрига «черного ящика» заставляла миллионы телезрителей замирать перед экранами, то с ростом благосостояния аудитории материальный выигрыш отошел на второй план, а на первый вышла возможность душевного общения.
Гости приезжают в столичную студию к постоянному ведущему программы Леониду Якубовичу, как родственники — с угощениями, разносолами, многословными тостами, надеясь увести к себе дорогие подарки.
Участники телешоу тратят намного больше времени на вручение подарков и приветы родным и друзьям, чем на непосредственно угадывание слов.
Премьера программы состоялась 25 октября 1990 года. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев. Спустя примерно год его сменил Якубович.
В музее телепередачи в Останкино хранится 50 тысяч подарков, которые участники программы приносили в студию.
Эта
Одна из самых популярных программ на советском телевидении выходила в эфир целых 14 лет.
Местом действия программы являлось польское кафе (кабачок). Обаяние заграницы, блеск далеко не
Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты московского Театра Сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. В эфир вышло 133 выпуска, однако съемки были прекращены в октябре 1980 года после обострения политической обстановки в Польше.
Большим поклонником передачи был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не пропускавший ни одной серии.
Передачу обожали телезрители. Ее герои даже становились героями анекдотов. А о пани Монике, например, вспоминает попугай Кеша в одноименном мультике: «Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума».