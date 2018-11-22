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19:40 (мск), источник: Известия

Ученые раскрыли секрет шершавого языка кошек

Американские ученые выяснили, как животным семейства кошачьих при помощи шершавого языка удается содержать себя в чистоте.

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Исследователи из Технологического университета Джорджии провели 3D-сканирование языка домашней кошки, тигра, льва, снежного барса и пумы. Оказалось, что полые капиллярные соски у них отличаются по размерам. В центральной части языка их больше, но сами они меньше, а по бокам они растут реже, значительно крупнее, сообщает интернет-журнал Science.

При вылизывании животные используют только боковые сосочки, которые имеют на своих кончиках полутрубчатые полости. Благодаря им коты перемещают капельки слюны сквозь мех в более глубокие слои и дальше на кожу. Таким образом, они не только моют, но и охлаждают себя в жару.

По мнению авторов, их исследование поможет создать более эффективные инструменты не только для ухода за животными и их лечения, но и для заботы о волосах и для чистки мебели и ковров, отмечает «Пятый канал».

В августе британские ученые из университета Линкольна выяснили, что большинство домашних кошек любят сидеть в коробках из-за того, что чувствуют себя в них в безопасности. Кроме того, тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.

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