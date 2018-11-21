В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию.
Яровая предложила ввести дополнительные требования для этой возрастной категории. Желающие иметь оружие должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Кроме того, им предстоит пройти собеседование.
Уточняется, что в качестве документа, подтверждающего размер и источник дохода, может выступать гарантийное письмо от родителей.
Справки сделают возможной обратную связь для выявления обстоятельств и целей приобретения оружия и предупреждения преступлений.
Собеседование будет проводиться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, то есть Росгвардией.
Законопроект уже был поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, он направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».