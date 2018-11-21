В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие

Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию.

Яровая предложила ввести дополнительные требования для этой возрастной категории. Желающие иметь оружие должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Кроме того, им предстоит пройти собеседование.