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10:43 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

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Источник: РИА Новости

Речь идет о гражданах, которые не служили в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Новые требования позволят получить о них максимально полную информацию.
Яровая предложила ввести дополнительные требования для этой возрастной категории. Желающие иметь оружие должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, а также справку о доходах и копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода. Кроме того, им предстоит пройти собеседование.

Уточняется, что в качестве документа, подтверждающего размер и источник дохода, может выступать гарантийное письмо от родителей.

Справки сделают возможной обратную связь для выявления обстоятельств и целей приобретения оружия и предупреждения преступлений.

Собеседование будет проводиться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, то есть Росгвардией.

Законопроект уже был поддержало руководство профильных комитетов Госдумы, он направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».

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