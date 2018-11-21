Собаки осознают собственное непонимание

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Результаты работы опубликованы в журнале Learning & Behavior.

В рамках новой работы ученые решили исследовать метакогнитивные способности собак, то есть то, осознают ли те свои знания. В ходе эксперимента авторы клали за одну из двух ширм с узкой щелью награду — еду или игрушку. В некоторых случаях испытуемая собака видела, куда человек кладет предмет, а в других — нет. Ученые определяли вероятность, с которой собаки сперва посмотрят в щель, перед тем как делать выбор. Человек и шимпанзе обычно пользуются такой возможностью, то есть понимают, что знаний о ситуации у них недостаточно.

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Некоторые исследователи считают, что подобное поведение у собак — лишь следствие инстинктов, а о метакогнитивных процессах ничего не говорит. Идея эксперимента со спрятанными ценностями заключалась в аналогии с «эффектом паспорта», описанным для людей и других крупных обезьян. Он заключается в том, что ценный предмет мы ищем более тщательно, чем незначительный. Если собаки также будут с разной вероятностью подглядывать в зависимости от ценности предмета, то это опровергнет идею об инстинктивном поведении.