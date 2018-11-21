Выставлен на продажу населенный пингвинами остров (фото)
Здесь обитает 42 вида птиц.
Здесь обитает 42 вида птиц.
Остров Пеббл в составе архипелага Фолклендские острова впервые за 150 лет выставлен на продажу.
Длина острова — около 30 км, ширина — 7 км. Запад Пеббла холмистый, а на востоке находятся озера и болота, которые имеют важное значение для живущих здесь 42 видов птиц, в том числе 5 видов пингвинов. В атлантических водах около острова обитают дельфины, морские львы и киты.
2 части острова соединены узким перешейком, на котором находится поселение. Здесь установлены ветрогенераторы, которые производят большую часть электричества для нужд островитян. На фермах Пеббла обитает около 6 тысяч овец.
Остров отойдет покупателю, который предложит большую сумму. Начальную цену торгов пока не называют. Местные жители надеются, что это будет человек, который продолжит инвестировать в сельское хозяйство и развитие туризма.
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