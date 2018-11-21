Новый вид жуков-пилоусов назвали в честь Егора Летова

Источник: Alexey Sazhnev / Zootaxa, 2018

Пилоусы (Heteroceridae), водные насекомые из отряда жесткокрылых, обитают по всей земле за исключением Антарктиды. Всего энтомологам известно пять родов и около 370 видов этих насекомых, большая часть видов обитает в тропиках.

Как правило, эти жуки селятся по берегам пресноводных или солоноватых озер, ручьев и рек, копают тоннели в мокром песке или почве. Так как пилоусы ведут похожий образ жизни, внешне они тоже очень похожи: у них сплющенное тело, окрашенное в черный или коричневый цвет, часто с желтым или оранжевым рисунком. Поэтому, при определении нового вида энтомологи обращают внимание не только на внешнюю морфологию этих насекомых, но и на строение гениталий у самцов.

Российский энтомолог Алексей Сажнев из Института биологии внутренних вод имени Папанина описал новый вид пилоусов, которых нашли еще в 1976 году во Вьетнаме. У жуков длиной 3,2−3,3 миллиметра светло-коричневая окраска со светло-желтыми пятнами на спинке. Внешне самцы и самки очень похожи друг на друга.

Сажнев определил их принадлежность к новому виду по форме гениталий самца и узорам на надкрыльях. Ученый назвал жука Augyles letovi в честь российского поэта и музыканта Егора Летова, основателя и лидера группы «Гражданская оборона».

Ученые нередко называют новые виды в честь известных людей. Иногда в честь реальных людей, как в случае с паразитическими плоскими червями, названными в честь Барака Обамы. Также зачастую виды называют в честь музыкальных исполнителей, таких как Pink Floyd, Эния или Джонни Кэш. А иногда их называют в честь фантастических персонажей.