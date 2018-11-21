Аналитики предсказали полмиллиарда диабетиков к 2030 году

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Ученые подсчитали, что к 2030 году количество больных диабетом второго типа в мире увеличится на сто миллионов человек и суммарно от этого заболевания будет страдать 511 миллионов человек. Потребление инсулина, необходимого, чтобы избежать инвалидизирующих осложнений диабета, при этом возрастет на 20 процентов. Свои расчеты аналитики опубликовали в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Диабет второго типа сопровождается константным повышением уровня глюкозы в крови, и как следствие, повышением количества гликилированного гемоглобина (заболевание диагностируют при превышении порога в 6,5 процентов). Этот тип диабета часто характеризуется неспособностью усваивать глюкозу тканями вследствие потери чувствительности к инсулину. Тем не менее, в ряде случаев у пациентов наблюдается недостаток инсулина, который можно скомпенсировать введением гормона, поэтому, в зависимости от принятой в конкретной стране практики, инсулин получают до 20 процентов пациентов с диабетом второго типа.

Группа исследователей из США, Великобритании и Швейцарии промоделировала изменение количества людей с диабетом второго типа и их потребности в инсулине с 2018 по 2030 годы. Аналитики использовали данные Международной ассоциации диабета о ситуации в 221 стране, а также взяли для анализа 14 когортных исследований по разным странам, в результате чего получили статистику для 60 процентов больных диабетом во всем мире. На основе этой статистики ученые сделали предсказания.

Диабет второго типа чаще всего ассоциирован с сидячим образом жизни и избыточным весом, а также с возрастом, поэтому учитывая урбанизацию населения, старение популяций и распространение «западной» диеты, ученые ожидаемо получили прирост числа диабетиков.

Если в 2018 году диабетом второго типа больны 406 миллионов человек, в 2030 году эта цифра вырастет до 511 миллионов. Основной вклад в увеличение количества больных внесут три страны: Китай, Индия и США. Потребление инсулина при этом может вырасти на 20 процентов, и максимальный прирост произойдет в Азии. Это потребует наращивания производства инсулина, особенно в Азии и Африке. На сегодняшний день мировой рынок по большей части обеспечивают всего три производителя, причем инсулин получают далеко не все нуждающиеся.

Целью введения инсулина при диабете второго типа часто является снижение доли гликилированного гемоглобина до семи процентов. При более высоком показателе у больных значительно повышается риск развития сопряженных с диабетом патологий сосудов, глаз, почек и нервной системы. Тем не менее, неудачно подобранный режим терапии может привести к осложнениям по причине гипогликемии (резкого снижения концентрации глюкозы в крови). Авторы симуляции подсчитали, что «выгоднее» в контексте ожидаемого количества лет жизни, проведенных в состоянии нетрудоспособности (DALYs — disability-adjusted life years) — назначать больше инсулина, или повысить планку гликилированного гемоглобина до 8 процентов. Оказалось, что наиболее рационально оставить порог в семь процентов для людей моложе 75 лет, а для людей старше — повысить его до 8 процентов. Это значительно сократит количество осложнений, связанных с гипогликемией, но незначительно увеличит риск остальных осложнений.

По данным ВОЗ, в мире среди причин смертности диабет стоит на седьмом месте. У людей с диабетом в два-три раза возрастает риск инфаркта и инсульта. В России диабетом страдают девять процентов населения.