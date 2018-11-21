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13:30 (мск), источник: N + 1

Аналитики предсказали полмиллиарда диабетиков к 2030 году

Через 12 лет количество больных диабетом второго типа увеличится на 100 миллионов.

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Источник: geralt/СС0

Ученые подсчитали, что к 2030 году количество больных диабетом второго типа в мире увеличится на сто миллионов человек и суммарно от этого заболевания будет страдать 511 миллионов человек. Потребление инсулина, необходимого, чтобы избежать инвалидизирующих осложнений диабета, при этом возрастет на 20 процентов. Свои расчеты аналитики опубликовали в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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Диабет второго типа сопровождается константным повышением уровня глюкозы в крови, и как следствие, повышением количества гликилированного гемоглобина (заболевание диагностируют при превышении порога в 6,5 процентов). Этот тип диабета часто характеризуется неспособностью усваивать глюкозу тканями вследствие потери чувствительности к инсулину. Тем не менее, в ряде случаев у пациентов наблюдается недостаток инсулина, который можно скомпенсировать введением гормона, поэтому, в зависимости от принятой в конкретной стране практики, инсулин получают до 20 процентов пациентов с диабетом второго типа.

Группа исследователей из США, Великобритании и Швейцарии промоделировала изменение количества людей с диабетом второго типа и их потребности в инсулине с 2018 по 2030 годы. Аналитики использовали данные Международной ассоциации диабета о ситуации в 221 стране, а также взяли для анализа 14 когортных исследований по разным странам, в результате чего получили статистику для 60 процентов больных диабетом во всем мире. На основе этой статистики ученые сделали предсказания.

Диабет второго типа чаще всего ассоциирован с сидячим образом жизни и избыточным весом, а также с возрастом, поэтому учитывая урбанизацию населения, старение популяций и распространение «западной» диеты, ученые ожидаемо получили прирост числа диабетиков.

Если в 2018 году диабетом второго типа больны 406 миллионов человек, в 2030 году эта цифра вырастет до 511 миллионов. Основной вклад в увеличение количества больных внесут три страны: Китай, Индия и США. Потребление инсулина при этом может вырасти на 20 процентов, и максимальный прирост произойдет в Азии. Это потребует наращивания производства инсулина, особенно в Азии и Африке. На сегодняшний день мировой рынок по большей части обеспечивают всего три производителя, причем инсулин получают далеко не все нуждающиеся.

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Целью введения инсулина при диабете второго типа часто является снижение доли гликилированного гемоглобина до семи процентов. При более высоком показателе у больных значительно повышается риск развития сопряженных с диабетом патологий сосудов, глаз, почек и нервной системы. Тем не менее, неудачно подобранный режим терапии может привести к осложнениям по причине гипогликемии (резкого снижения концентрации глюкозы в крови). Авторы симуляции подсчитали, что «выгоднее» в контексте ожидаемого количества лет жизни, проведенных в состоянии нетрудоспособности (DALYs — disability-adjusted life years) — назначать больше инсулина, или повысить планку гликилированного гемоглобина до 8 процентов. Оказалось, что наиболее рационально оставить порог в семь процентов для людей моложе 75 лет, а для людей старше — повысить его до 8 процентов. Это значительно сократит количество осложнений, связанных с гипогликемией, но незначительно увеличит риск остальных осложнений.

По данным ВОЗ, в мире среди причин смертности диабет стоит на седьмом месте. У людей с диабетом в два-три раза возрастает риск инфаркта и инсульта. В России диабетом страдают девять процентов населения.

Дарья Спасская

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