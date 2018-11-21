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13:33 (мск), источник: Mail Новости

Создана оптическая иллюзия, определяющая уровень усталости

Ее ошибочно приписали несуществующему японскому психотерапевту.

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Пользователи соцсетей делятся новой оптической иллюзией. На ней изображен шар, который «вращается» в цветном пространстве с многочисленными шестиугольниками.

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Иллюзия способна определить, насколько устал человек, который на нее смотрит. Если изображение не движется или медленно вращается время от времени, человек здоров и хорошо отдохнул.

Если шар движется непрерывно, скорее всего, смотрящий на него человек подвергся стрессу, очень устал или измотан переживаниями.
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Автор работы — графический дизайнер Юрий Перепадя из Украины.

«Для ее создания я использовал эффект Акиоши Китаока — это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся», — написал он в соцсетях.

«Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет никакого отношения к этой картинке. Более того, Ямамото Хашима не существует на самом деле. Погуглите ради интереса», — добавил дизайнер.

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