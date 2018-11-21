Создана оптическая иллюзия, определяющая уровень усталости
Ее ошибочно приписали несуществующему японскому психотерапевту.
Ее ошибочно приписали несуществующему японскому психотерапевту.
Пользователи соцсетей делятся новой оптической иллюзией. На ней изображен шар, который «вращается» в цветном пространстве с многочисленными шестиугольниками.
Иллюзия способна определить, насколько устал человек, который на нее смотрит. Если изображение не движется или медленно вращается время от времени, человек здоров и хорошо отдохнул.
Автор работы — графический дизайнер Юрий Перепадя из Украины.
«Для ее создания я использовал эффект Акиоши Китаока — это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся», — написал он в соцсетях.
«Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет никакого отношения к этой картинке. Более того, Ямамото Хашима не существует на самом деле. Погуглите ради интереса», — добавил дизайнер.
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