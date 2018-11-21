Назван худший диснеевский мультфильм всех времен

Критики отметили, что лента быстро забылась после релиза из-за «пустого» сюжета. «Цыпленок Цыпа» занял низшую, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует «Лис и пес» 1981 года. 55-е место получила картина «Не бей копытом», вышедшая в 2004-м.

Новость Найден утерянный мультфильм Уолта Диснея

Лучшей лентой в списке стал мультфильм «Пиноккио» 1940 года. Картина стала первой экранизацией сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 1881 года, при этом значительно отступая от оригинала. Продюсером мультфильма выступил Уолт Дисней. «Пиноккио» получил две премии «Оскар» — за лучшую песню («В час, когда взойдет звезда») и лучший оригинальный саундтрек.