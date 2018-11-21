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15:36 (мск), источник: Ведомости

Канделаки станет соинвестором фильма со Стасом Михайловым

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, в котором главную роль сыграет певец Стас Михайлов. Об этом РБК рассказала сама Канделаки. Директор Михайлова Табриз Шахиди подтвердил участие актера в проекте.

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«Это будет комедия о празднике 8 марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — отметила Канделаки. В фильме певец сыграет самого себя.

Съемки картины начнутся летом, выход ее запланирован на весну 2020 г. Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы она не раскрыла. Канделаки уточнила, что выступит соинвестором фильма — часть денег, по ее словам, она вложит сама, часть намерена привлечь.

Снимать картину Канделаки планирует вместе с владельцем студии Goose Goose Films Давидом Кочаровым. У нее есть опыт сотрудничества с ним, отмечает РБК, — вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они выступали продюсерами комедийного сериала о футболе «Большая игра». Съемки полного метра станут продюсерским дебютом не только для Канделаки, но и для Кочарова.

Как сообщил гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, бюджет на съемки комедии начинается в среднем от 40 млн руб. Сумма зависит от ряда факторов, а в данном случае — от гонорара Михайлова, отметил он. Директор певца отказался раскрыть гонорар за участие в съемках.

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