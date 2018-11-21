Канделаки станет соинвестором фильма со Стасом Михайловым

«Это будет комедия о празднике 8 марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — отметила Канделаки. В фильме певец сыграет самого себя.

Съемки картины начнутся летом, выход ее запланирован на весну 2020 г. Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы она не раскрыла. Канделаки уточнила, что выступит соинвестором фильма — часть денег, по ее словам, она вложит сама, часть намерена привлечь.

Снимать картину Канделаки планирует вместе с владельцем студии Goose Goose Films Давидом Кочаровым. У нее есть опыт сотрудничества с ним, отмечает РБК, — вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они выступали продюсерами комедийного сериала о футболе «Большая игра». Съемки полного метра станут продюсерским дебютом не только для Канделаки, но и для Кочарова.