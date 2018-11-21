Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина спасла «плюшевого» котика (фото)
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
Актриса «Мажора» рассказала о возможности продолжения сериала
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
Покинувшего Россию Астахова с ребенком задержали в Мюнхене
На похоронах Осина разгорелся спор
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как сделать дизайнерский ремонт с маленьким бюджетом
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

Британец Эрик Торп (Eric Thorp) 44 года подряд вел собственное радиошоу из сарая. Все это время мужчину слушала только жена, сообщает The Daily Mail.

Наверх

73-летний Торп рассказал, что буквально влюбился в радиовещание после прослушивания пиратских станций в 60-ых годах прошлого века. Когда государство объявило их вне закона, мужчина решил бороться с режимом и запустил собственное вещание под названием Radio 77.

Новость
Американец сбежал из тюрьмы, но жена вернула его обратно

У Торпа не было лицензии, что не мешало ему транслировать музыку популярных поп-исполнителей, рассказывать местные новости и озвучивать ненастоящие рекламные объявления. Все это слышала лишь его жена. Однако когда ее не было дома, радиоведущий не останавливал эфиры.

Однажды из-за шума в сарае соседи пожаловались на Торпа в полицию. Виновник воспользовался ситуацией и взял интервью у стражей правопорядка.

После долгих лет непрерывной работы радиоведущему наконец улыбнулась удача. О нем вспомнили сотрудники «Би-би-си»: в 1974 году о стараниях мужчины рассказывали создатели программы Nationwide. Отрывок программы был опубликован на странице BBC Archive в Twitter.

Вскоре после публикации твита редакторы «Би-би-си» пригласили Торпа вести часовой радиоэфир на станции Three Counties. Записи будут транслироваться на несколько графств Великобритании во время рождественских праздников.

 Путин рассказал, кому ждать масштабных изменений
Какой станет Германия без Меркель
Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Рыбак из Мурманска выловил необычное существо (видео)
Жена Мамаева продает толстовки MMAmaev & Kokorin
Критики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен
Британская Castorama уходит из России
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном (фото)
«Газпром» решил сэкономить на «Северном потоке-2»
Спорт
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций Россияне заняли второе место в группе с 7 очками, в элитный же дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян за счет лучшего результата в очных встречах
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Опять мажоры: девушка устроила фотосет с машиной ДПС и львенком В МВД уже заинтересовались снимками и намерены выяснить, каким образом в съемке приняла участие спецмашина
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Одним всё, другим ничего! . Федосеева-Шукшина вышла замуж в 80 лет, а моя подруга одинока… 404
Про наряды. Красивая тема. 215
Голодание 170
Малышок и настоящие валенки 146
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь