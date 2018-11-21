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21 ноября, источник: Известия

Сооснователь «Новой газеты» скончалась в Москве

Сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок скончалась в Москве в среду, 21 ноября. По информации «РИА Новости», причиной смерти стала болезнь.

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Источник: РИА "Новости"

«Свое здоровье и свою жизнь, не только свое мастерство, она тратила на эти материалы, которые никогда не ограничивались только статьями, пускай самыми блестящими. Она всегда отслеживала заботу об этих людях. Она только об этом и думала, и говорила, и не могла быть спокойной, пока не добьется чего-то стоящего», — приводит агентство слова уполномоченного по правам ребенка в Москве и друга Ерошок Евгения Бунимовича.

Бунинович добавил, что женщина занималась не просто журналистикой, но видела свою миссию — помогать людям, которых она всех любила и не могла бросить.

Он также отметил характер Зои Ерошок, назвав его одновременно жестким, одновременно внятным и сострадательным. «Это сочетание уникальное, и такой журналистики у нас больше не приходит», — добавил Бунимович.

В «Новой газете» написали, что Зоя Ярошок — часть газеты и часть ее читателей, которой будет оставаться, «пока мы не изменили друг другу. То есть навсегда».

Зоя Ерошок — выпускница факультета журналистики МГУ. Работала в молодежном издании «Комсомолец Кубани», 10 лет была сотрудником «Комсомольской правды». В 1993 года Ерошок вместе с бывшими коллегами из «КП» — Сергеем Кушнеревым, Павлом Вощанковым, Акрамом Мартазаевым и другими — основала «Новую газету». За свою карьеру награждалась премией Союза журналистов (1997 год), а также премией имени Артема Боровика (2001, 2008 годы).

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