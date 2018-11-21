Метеорит обвинили в уничтожении древней ближневосточной цивилизации

Источник: NASA

Результаты изложены в докладе на ежегодном съезде Американских школ исследований востока (American Schools of Oriental Research).

Раскопки на равнине Средний Гур к северу от Мертвого моря на территории Иордании указывают, что на протяжении по крайней мере 2,5 тысяч лет тут существовала цивилизация бронзового века — вплоть до внезапного исчезновения 3700 лет назад. По современным оценкам, на относительно небольшой площади здесь жило от 40 до 65 тысяч людей.

Исследователи провели радиоуглеродную датировку и анализ минералов, найденных на этой местности. Данные показали, что 3700 лет назад произошло катастрофическое событие, в результате которого было уничтожено пять относительно крупных и свыше сотни небольших поселений, а все местные жители должны были погибнуть. Наиболее исчерпывающие доказательства удалось собрать в остатках города Телль-эль-Хаммам. Радиоуглеродный анализ показа, что практически все стены зданий, сделанные из глиняных кирпичей, внезапно и почти одномоментно исчезли: от них остались лишь каменные фундаменты.

Дополнительным свидетельством древней катастрофы оказались следы превращения в стекло на внешних поверхностях многих осколков керамических изделий данного периода. Изучение этих кусочков показало наличие кристаллов циркона (ZrSiO4), которые должны были сформироваться за одну секунду при температуре в тысячи градусов.

Авторы считают, что сопутствующий катаклизму сильный ветер буквально засыпал города крошечными минеральными частицами.